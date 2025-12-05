A delegação de Franca encerrou sua participação no Campeonato Sul-Americano Master, em Santiago, no Chile, com resultados históricos. Representando a cidade, os atletas Cibele Miguel da Silva (atletismo) e Guilherme Belchior Borini (natação) foram os grandes destaques da competição, finalizada no último domingo, 30.
Juntos, os competidores trouxeram uma coleção de medalhas e marcas expressivas para a cidade, reafirmando a força do esporte francano no cenário internacional.
Atletismo: ouro e recorde
Cibele Miguel da Silva teve um desempenho memorável, subindo ao pódio três vezes. O ponto alto foi a conquista da medalha de ouro na prova do arremesso de peso.
Além do título, Cibele estabeleceu o novo recorde Sul-Americano da modalidade, atingindo a marca de 15,50 metros. A atleta completou sua participação com mais duas medalhas de prata:
- arremesso de martelo;
- lançamento de dardo.
Natação: chuva de medalhas
Nas piscinas, Guilherme Belchior Borini, que conta com apoio da Prefeitura, dominou as provas de velocidade. O nadador garantiu duas medalhas de ouro individuais:
- 50 metros livre;
- 100 metros livre.
O desempenho coletivo também foi impecável. Guilherme ajudou as equipes de revezamento a conquistarem mais três ouros (4x50 livre, 4x100 livre e 4x100 medley masculino). Ele ainda somou uma medalha de prata no revezamento 4x50 livre misto.
