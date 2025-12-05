05 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MEDALHISTAS

Atletas de Franca brilham no Sul-Americano Master no Chile

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Guilherme Borini, francano campeão na natação
Guilherme Borini, francano campeão na natação

A delegação de Franca encerrou sua participação no Campeonato Sul-Americano Master, em Santiago, no Chile, com resultados históricos. Representando a cidade, os atletas Cibele Miguel da Silva (atletismo) e Guilherme Belchior Borini (natação) foram os grandes destaques da competição, finalizada no último domingo, 30.

Juntos, os competidores trouxeram uma coleção de medalhas e marcas expressivas para a cidade, reafirmando a força do esporte francano no cenário internacional.

Atletismo: ouro e recorde

Cibele Miguel da Silva teve um desempenho memorável, subindo ao pódio três vezes. O ponto alto foi a conquista da medalha de ouro na prova do arremesso de peso.

Além do título, Cibele estabeleceu o novo recorde Sul-Americano da modalidade, atingindo a marca de 15,50 metros. A atleta completou sua participação com mais duas medalhas de prata:

  • arremesso de martelo;
  • lançamento de dardo.

Natação: chuva de medalhas

Nas piscinas, Guilherme Belchior Borini, que conta com apoio da Prefeitura, dominou as provas de velocidade. O nadador garantiu duas medalhas de ouro individuais:

  • 50 metros livre;
  • 100 metros livre.

O desempenho coletivo também foi impecável. Guilherme ajudou as equipes de revezamento a conquistarem mais três ouros (4x50 livre, 4x100 livre e 4x100 medley masculino). Ele ainda somou uma medalha de prata no revezamento 4x50 livre misto.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários