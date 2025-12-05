A delegação de Franca encerrou sua participação no Campeonato Sul-Americano Master, em Santiago, no Chile, com resultados históricos. Representando a cidade, os atletas Cibele Miguel da Silva (atletismo) e Guilherme Belchior Borini (natação) foram os grandes destaques da competição, finalizada no último domingo, 30.

Juntos, os competidores trouxeram uma coleção de medalhas e marcas expressivas para a cidade, reafirmando a força do esporte francano no cenário internacional.

Atletismo: ouro e recorde

Cibele Miguel da Silva teve um desempenho memorável, subindo ao pódio três vezes. O ponto alto foi a conquista da medalha de ouro na prova do arremesso de peso.