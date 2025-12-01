A campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca) tem mais uma etapa nesta terça-feira, 2, quando o projeto será oficialmente apresentado ao Comam (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana), com a presença de prefeitos e outras lideranças políticas da região. O evento, marcado para começar às 10 horas, será realizado na Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).
A campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.
O encontro já conta com a presença confirmada de representantes de Altinópolis, Batatais, Cristais Paulista, Ipuã, Itirapuã, Jeriquara, Nuporanga, Pedregulho, Santo Antônio da Alegria, São José da Bela Vista, Serrana, Restinga e Ribeirão Corrente. "Apresentar o Franca Tem Voz aos prefeitos da região é uma oportunidade de mostrar a força que temos quando unimos nossas cidades em torno de um propósito comum", disse o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge.
O movimento também busca incentivar o voto em candidatos da região, independentemente da orientação política de cada eleitor. "A representatividade política não beneficia apenas Franca, mas todo o nosso entorno. É hora de ampliarmos esse diálogo e seguirmos juntos por um futuro mais próspero para a região", completou Rached.
Durante o encontro, serão divulgados dados inéditos sobre o eleitorado, obtidos em uma pesquisa de opinião encomendada pelo portal GCN/Sampi à Ágili Pesquisas. "Identificar um problema e nada fazer para mudar a situação, ou se conformar em repetir estratégias desgastadas, é caminho certo para o fracasso. Franca e região precisam reforçar sua presença na Assembleia Legislativa, ter deputados federais que lutem por nossas causas. Juntos, vamos seguir firmes para mostrar à população que, independentemente de suas crenças, é fundamental que escolham um representante com vínculo sólido com a região. Destes, podemos cobrar e exigir atenção", disse o jornalista e CEO da Rede Sampi de portais, Corrêa Neves Jr.
Além da apresentação da campanha e da divulgação dos dados inéditos da pesquisa, os convidados também poderão desfrutar de um café da manhã e de um almoço completo oferecidos pela Acif.
O prefeito de Batatais e atual presidente do Comam, Juninho Gaspar (PP), ressaltou a importância de apresentar a proposta aos líderes regionais, destacando que a união de forças só fortalece a região. "A decisão dos organizadores de dialogar diretamente com as lideranças municipais reforça a transparência do projeto e o desejo de construir soluções de forma conjunta. Tenho convicção de que ações assim fortalecem toda a nossa região e abrem caminhos para avanços importantes nos próximos anos."
"Quero parabenizar o GCN/Sampi, a Acif e todas as entidades envolvidas pela condução da campanha Franca Tem Voz. A iniciativa de ampliar o debate sobre representatividade política na nossa região é extremamente relevante e demonstra um compromisso verdadeiro com o desenvolvimento coletivo", finalizou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.