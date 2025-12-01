A campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca) tem mais uma etapa nesta terça-feira, 2, quando o projeto será oficialmente apresentado ao Comam (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana), com a presença de prefeitos e outras lideranças políticas da região. O evento, marcado para começar às 10 horas, será realizado na Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).

A campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.

O encontro já conta com a presença confirmada de representantes de Altinópolis, Batatais, Cristais Paulista, Ipuã, Itirapuã, Jeriquara, Nuporanga, Pedregulho, Santo Antônio da Alegria, São José da Bela Vista, Serrana, Restinga e Ribeirão Corrente. "Apresentar o Franca Tem Voz aos prefeitos da região é uma oportunidade de mostrar a força que temos quando unimos nossas cidades em torno de um propósito comum", disse o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge.