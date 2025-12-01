A 3ª Vara Criminal de Franca cancelou, nesta segunda-feira, 1º, a audiência que ouviria todos investigados da segunda fase da Operação Castelo de Areia do Ministério Público. A audiência aconteceria nesta segunda, mas foi suspensa após absolvição pelo TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) dos réus acusados de serem os líderes do grupo, na semana passada.

Com isso, o juiz Orlando Brossi Júnior determinou a expedição de alvarás de soltura para todos os réus que ainda permaneciam presos. Dos que foram absolvidos na semana passada, dois já tiveram seus habeas corpus aceito pela Justiça. Outros três permanecem presos.

O que motivou a soltura

A decisão do magistrado atende ao entendimento firmado pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que no dia 27 de novembro absolveu parte dos suspeitos de agiotagem investigados na operação e ordenou a libertação imediata de todos os presos desde a primeira fase.