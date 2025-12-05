A cidade de Franca se prepara para sediar mais uma edição da Feira de Vinil - desta vez anunciada para este sábado, 6 de dezembro, a partir das 11h, com entrada gratuita, na Cervejaria São Bernardo, na rua Artur Nogueira, 700, Jardim Veneza.
Segundo o anúncio oficial, o evento promete reunir expositores de todo o Estado, com um amplo acervo de discos e CDs. Serão mais de 5 mil unidades à venda, abrangendo diversos estilos musicais e formatos (novos, importados, lacrados, raridades, promoções, etc).
Haverá também espaço para compra, venda e troca de discos, discotecagem ao longo do dia, cervejas especiais e comidas de “buteco” - compondo uma experiência musical e social para colecionadores, fãs de vinil e apreciadores de boa música.
O que esperar desta edição
Segundo os organizadores indicam, esta edição da Feira de Vinil de Franca reúne vários atrativos: variedade e volume de discos, compra, venda e troca, discotecagem ao vivo durante todo o dia, comida de boteco e cervejas variadas e ambiente acessível e gratuito para todas as idades.
Para quem coleciona vinil ou simplesmente curte o formato, a feira pode ser uma ótima oportunidade de redescobertas, garimpos e trocas de bagulhos - com o tempero extra de cerveja e bate-papo entre colecionadores e amantes de música.
