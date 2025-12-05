A cidade de Franca se prepara para sediar mais uma edição da Feira de Vinil - desta vez anunciada para este sábado, 6 de dezembro, a partir das 11h, com entrada gratuita, na Cervejaria São Bernardo, na rua Artur Nogueira, 700, Jardim Veneza.

Segundo o anúncio oficial, o evento promete reunir expositores de todo o Estado, com um amplo acervo de discos e CDs. Serão mais de 5 mil unidades à venda, abrangendo diversos estilos musicais e formatos (novos, importados, lacrados, raridades, promoções, etc).

Haverá também espaço para compra, venda e troca de discos, discotecagem ao longo do dia, cervejas especiais e comidas de “buteco” - compondo uma experiência musical e social para colecionadores, fãs de vinil e apreciadores de boa música.

O que esperar desta edição