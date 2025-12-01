A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) anuncia a abertura de sua tradicional Casa do Papai Noel em um novo endereço dentro da Praça Nossa Senhora da Conceição. Pela primeira vez, o espaço será instalado mais ao centro da praça, em frente à concha acústica, proporcionando ainda mais visibilidade e encantamento ao público.

“Com mais de 20 anos de história e visitação intensa das famílias de Franca e região, a Casa do Papai Noel ACIF oferece um ambiente lúdico, imerso no universo natalino, com cenografia especial, personagens interagindo com o público e, claro, o Bom Velhinho disponível para fotos e conversas”, conta o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.

Uma das novidades deste ano é o totem de fotos instalado na área externa, permitindo que famílias e amigos registrem selfies natalinas mesmo antes de entrar no espaço, ampliando a experiência e criando novas memórias afetivas que marcam gerações.

Itens tradicionais como os porta-retratos com imagens registradas na Casa do Papai Noel, ao lado do personagem, estarão disponíveis para aquisição. A entrada é gratuita.

“Ao colocar à disposição do público esse ambiente mágico, a ACIF também contribui para a interação do público junto ao comércio local, valorizando nossas empresas, que empregam e geram renda para nossa cidade”, diz Fernando.

No Centro de Franca, a Casa do Papai Noel atuará conforme o calendário a seguir:

Além da Casa do Papai Noel fixada no Centro, a ACIF preparou ações itinerantes pelos bairros de Franca e cidades da região, conforme o cronograma a seguir:

Já na região de Franca, as ações do papai Noel ocorrerão do seguinte modo: