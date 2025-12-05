05 de dezembro de 2025
ÚLTIMA DO ANO

Camerata do Guri apresenta clássicos da música caipira nesta 6ª

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Guri
Camerata de Cordas Dedilhadas de Franca
Camerata de Cordas Dedilhadas de Franca

A temporada 2025 dos Grupos Musicais do Guri chega à sua reta final com uma série de apresentações de encerramento. Em Franca, o destaque fica por conta da Camerata de Cordas Dedilhadas, que se apresenta nesta sexta-feira, 5 de dezembro, às 19h.

O concerto será realizado no polo de ensino do Guri, na avenida Dr. Hélio Palermo, 2.770, no Centro da cidade, e tem entrada gratuita.

Essência caipira e grandes compositores

Sob a regência do maestro convidado Rossini Xavier - acordeonista e violonista de formação -, o grupo preparou um repertório que mergulha na essência da música caipira e instrumental brasileira.

Entre os destaques do programa estão:

  • "Bandeireiro do Divino": Do violeiro e pesquisador Ivan Vilela.
  • "Interior": De Rosinha de Valença (lendária violonista citada pela Rolling Stone americana).
  • Homenagem à Dama da Viola: O grupo interpretará Fim de Baile e Fiquei Sozinha, de Helena Meirelles.
  • Clássico Andino: El Condor Pasa, do peruano Daniel Alomía Robles.

Sobre o grupo

A Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri Franca tem uma trajetória marcada pela sustentabilidade e excelência. O grupo nasceu em 2012 com o conceito da "Orquestra Verde", utilizando instrumentos produzidos com madeira certificada.

Ao longo dos anos, já dividiu o palco com nomes de peso como Renato Teixeira, Ivan Vilela e Carlinhos Antunes, além de participar de festivais importantes em Ribeirão Preto, Barretos e Londrina.

