A temporada 2025 dos Grupos Musicais do Guri chega à sua reta final com uma série de apresentações de encerramento. Em Franca, o destaque fica por conta da Camerata de Cordas Dedilhadas, que se apresenta nesta sexta-feira, 5 de dezembro, às 19h.
O concerto será realizado no polo de ensino do Guri, na avenida Dr. Hélio Palermo, 2.770, no Centro da cidade, e tem entrada gratuita.
Essência caipira e grandes compositores
Sob a regência do maestro convidado Rossini Xavier - acordeonista e violonista de formação -, o grupo preparou um repertório que mergulha na essência da música caipira e instrumental brasileira.
Entre os destaques do programa estão:
- "Bandeireiro do Divino": Do violeiro e pesquisador Ivan Vilela.
- "Interior": De Rosinha de Valença (lendária violonista citada pela Rolling Stone americana).
- Homenagem à Dama da Viola: O grupo interpretará Fim de Baile e Fiquei Sozinha, de Helena Meirelles.
- Clássico Andino: El Condor Pasa, do peruano Daniel Alomía Robles.
Sobre o grupo
A Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri Franca tem uma trajetória marcada pela sustentabilidade e excelência. O grupo nasceu em 2012 com o conceito da "Orquestra Verde", utilizando instrumentos produzidos com madeira certificada.
Ao longo dos anos, já dividiu o palco com nomes de peso como Renato Teixeira, Ivan Vilela e Carlinhos Antunes, além de participar de festivais importantes em Ribeirão Preto, Barretos e Londrina.
