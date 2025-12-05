A temporada 2025 dos Grupos Musicais do Guri chega à sua reta final com uma série de apresentações de encerramento. Em Franca, o destaque fica por conta da Camerata de Cordas Dedilhadas, que se apresenta nesta sexta-feira, 5 de dezembro, às 19h.

O concerto será realizado no polo de ensino do Guri, na avenida Dr. Hélio Palermo, 2.770, no Centro da cidade, e tem entrada gratuita.

Essência caipira e grandes compositores

Sob a regência do maestro convidado Rossini Xavier - acordeonista e violonista de formação -, o grupo preparou um repertório que mergulha na essência da música caipira e instrumental brasileira.