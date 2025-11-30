Nem todo vazamento aparece na rua. Muitos estão escondidos sob o asfalto e só fazem barulho para quem sabe ouvir. Para encontrá-los, Franca usa um combo de tecnologia + ouvido treinado. A Inteligência Artificial ajuda para analisar as gravações feitas durante a madrugada, quando a cidade está silenciosa. Técnicos percorrem os bairros com hastes de escuta e captam os sons das redes de água. Esses áudios são enviados para um aplicativo com mais de 2 milhões já catalogados, onde um algoritmo compara os ruídos de Franca com o banco de dados e indica os lugares suspeitos. As coordenadas vão direto para os geofonistas, profissionais que usam geofones (um fone, que é uma espécie de estetoscópio de solo) e decifram os sons que a rede emite. A IA aponta o caminho, e o ouvido treinado confirma. É parceria entre Sherlock Holmes digital e detetives especialistas em canos.

5. Usinas fotovoltaicas: o sol também trabalha pela cidade

Em Franca, o saneamento também recebe ajuda do céu - literalmente. A cidade conta com uma usina solar na Estação de Tratamento de Água, a ETA Sul, no Jardim Aeroporto, em funcionamento desde fevereiro deste ano, com 0,5 MW de potência. Os painéis produzem energia limpa que é injetada na rede da concessionária, ajudando a compensar o consumo dos sistemas de tratamento e distribuição de água.

6. Uma mini-hidrelétrica sob nossos pés

Em uma pequena praça do bairro Parque das Esmeraldas, o que parece apenas uma caixa de concreto no chão guarda uma tecnologia inovadora. Uma Turbina de Controle de Perdas, uma espécie de mini-hidrelétrica subterrânea que regula as redes de água para evitar vazamentos… e ainda produz energia elétrica para autoconsumo. Hoje ela atende 11 bairros, com 27 km de rede e 973 ligações ativas, beneficiando mais de 3,4 mil pessoas. Quando a pressão está alta demais, a turbina entra em ação e gera energia. E mais: a água recuperada em um ano seria suficiente para abastecer todos esses bairros por 40 dias inteiros. Uma caixa de concreto que parece comum, mas é um exemplo prático de sustentabilidade, bem debaixo dos nossos pés.