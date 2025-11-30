Morreu na Santa Casa de Franca, neste domingo, 20, Gerson Paranhos, de 55 anos. Gerson havia sofrido uma queda de quatro metros em uma escola no Jardim Tropical, na tarde da última quarta-feira, 26.
Gerson trabalhava no telhado da unidade escolar, quando por motivos a serem esclarecidos, acabou caindo e batendo a cabeça.
Ele sofreu traumatismo craniano e foi socorrido até a Santa Casa de Franca.
Ele aguardou por três dias na enfermaria e foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesse sábado, 29.
O corpo de Gerson será velado nesta segunda-feira, 1°, a partir das 7h30, no São Vicente. O sepultamento está previsto para às 16h, no Cemitério Santo Agostinho.
