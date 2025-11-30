A rua Homero Pacheco Alves, 1.506, no Centro de Franca, já está completamente iluminada. Essa tradição encanta a todos, que apreciam a beleza que o grupo Atram/O Boticário oferece como presente à população. A abertura do Natal Iluminado ocorreu na noite do dia 27 de novembro, sob a liderança do fundador e presidente do grupo, Jayme Luiz do Carmo Barbosa, e de seu competente sucessor, João Gabriel Barbosa Bonagamba. Os anfitriões receberam colaboradores, familiares, clientes e amigos com o carinho habitual, criando um clima de harmonia e união que o Natal inspira. João Gabriel estava acompanhado de sua esposa, a sempre simpática e elegante Ana, e das filhas Helena e Luísa, que posaram com ele e Jayme para a foto comemorativa.
Além do discurso emocionado dos anfitriões, a noite contou com um show natalino da Ladive Produções, repleto de brincadeiras para as crianças, pipoca e algodão-doce. O momento mais esperado foi quando as luzes da rua e da árvore de Natal foram acesas. A árvore ficará disponível para a população, e toda a rua permanecerá iluminada até o dia 6 de janeiro. Portanto, aproveitem e levem toda a família para se emocionar com mais essa linda ação do O Boticário.
Os sócios e diretores da Conceito Comunicação de Ribeirão Preto, Sérgio Nogueira e Laura Ravagnani, fizeram questão de prestigiar a beleza do Natal Iluminado do Boticário. Sempre simpáticos, eles marcaram presença no evento. A Conceito Comunicação é uma renomada agência de relações públicas, assessoria de imprensa e comunicação corporativa, atendendo a grandes marcas. Foi um prazer recebê-los novamente em Franca. Parabéns pelo excelente trabalho que realizam com O Boticário!
Recebi com muita alegria o convite para a inauguração da nova sede da IANSA, idealizada e fundada por Eliane Bonine que lidera esse importante instituto, que realiza inúmeras benfeitorias para pacientes carentes em tratamento oncológico e seus familiares. Acompanho de perto esse trabalho admirável e já divulgamos diversas campanhas para arrecadar fundos para essa construção, que agora se torna realidade. A inauguração será no dia 1º de dezembro, às 19h15, na nova localização, na rua Euzébio Cassino Costa, 1960. O evento contará com um seleto grupo de convidados, incluindo autoridades e imprensa. Agradeço pelo convite e estarei lá com muita alegria.
Entre os dias 5 e 7 de dezembro, acontece o Encontro dos Cafés Especiais de Franca, no Franca Shopping. Os melhores cafés da Alta Mogiana se reunirão por três dias repletos de experiências, workshops, degustações e muito conhecimento. Na sexta-feira, o evento começa às 15h30, com uma torra ao vivo e suas técnicas, além de um workshop com a gestora da Alta Mogiana Specialty Coffees e campeã brasileira de barista, Martha Grill.
No sábado, a programação será extensa e muito especial, com a presença de importantes palestrantes, incluindo a empresária e voz forte do agro, Flávia Lancha, fundadora do Café Labareda. Outros nomes relevantes também marcarão presença. O evento é gratuito e aberto ao público. Se você sempre teve vontade de aprender mais sobre cafés especiais, esta é uma oportunidade imperdível! Para mais informações, siga @encontroadoscafesespeciais no Instagram.
Luiz Cláudio Monteiro, idealizador e diretor do Esporte Amador, convida atletas, amigos e apaixonados pelo esporte para a Celebração do Esportista Amador. Este é um momento único para reconhecer o esforço, a paixão e a superação de todos os envolvidos. O evento acontecerá no dia 16 de dezembro, às 18h30, no Teatro do SESI em Franca/SP. Com certeza, será um grande encontro com pessoas que fazem o esporte acontecer em nossa cidade. Agradeço pelo convite e desejo muito sucesso!
No dia 28 de novembro, nossa Franca completou 201 anos de sua fundação. É uma cidade de gente acolhedora, batalhadora e empreendedora. Terra da água da careta, das três colinas, do calçado masculino, do café, da lingerie, além de ser uma potência em tecnologia. É também conhecida pelo seu basquete campeão e pelo Magazine Luiza. Uma terra repleta de histórias, com um céu deslumbrante para se apreciar. Parabéns a todos nós, francanos! Que venham novos anos repletos de igualdade, desenvolvimento e vitórias.
Aproveito para parabenizar o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, que comemora seu aniversário no dia 28 de novembro, e sua esposa, a dedicada presidente do Fundo de Solidariedade de Franca, Cynthia Milhim, que celebrará mais um ano de vida no dia 2 de dezembro. Um abraço especial para esse querido casal!
Delícia de bate-papo tive com a empresária Talita Morais Almeida, diretora da Tututi Calçados. Ela foi uma das minhas grandes parceiras nos 50 anos de Noite EP ao lado do marido, André Morais. Ela me contou das novidades em calçados infantis, que criou uma linha “mamãe-filhinha” que vai até a numeração 39 e o melhor de tudo, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro acontece o Bazar Tututi. O bazar acontece na lojinha que fica na rua Ângelo Naldi, 4.677, Jd. Paraty. Bom demais! O casal, na foto com Angélica Urban, diretora do Consórcio Magalu.
Flávia Mildres é uma educadora física admirável, reconhecida por seu trabalho em diversidade, inclusão social e etnia. Ela é uma presença forte e atuante no Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil em Franca. Como uma mulher potente, Flávia se destaca por inspirar e transformar vidas, promovendo a conscientização e a valorização da diversidade em suas práticas. Sua atuação exemplifica liderança e empoderamento, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Seu impacto vai além do esporte, alcançando a comunidade e promovendo mudanças significativas. Recentemente, ela comemorou mais um aniversário, e aqui deixo meu abraço cheio de carinho e admiração. Parabéns, “Rainha”! Na foto, Flávia com o fundador da FAMEF, Prof, Cláudio Romualdo.
