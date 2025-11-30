A rua Homero Pacheco Alves, 1.506, no Centro de Franca, já está completamente iluminada. Essa tradição encanta a todos, que apreciam a beleza que o grupo Atram/O Boticário oferece como presente à população. A abertura do Natal Iluminado ocorreu na noite do dia 27 de novembro, sob a liderança do fundador e presidente do grupo, Jayme Luiz do Carmo Barbosa, e de seu competente sucessor, João Gabriel Barbosa Bonagamba. Os anfitriões receberam colaboradores, familiares, clientes e amigos com o carinho habitual, criando um clima de harmonia e união que o Natal inspira. João Gabriel estava acompanhado de sua esposa, a sempre simpática e elegante Ana, e das filhas Helena e Luísa, que posaram com ele e Jayme para a foto comemorativa.

Beleza

Além do discurso emocionado dos anfitriões, a noite contou com um show natalino da Ladive Produções, repleto de brincadeiras para as crianças, pipoca e algodão-doce. O momento mais esperado foi quando as luzes da rua e da árvore de Natal foram acesas. A árvore ficará disponível para a população, e toda a rua permanecerá iluminada até o dia 6 de janeiro. Portanto, aproveitem e levem toda a família para se emocionar com mais essa linda ação do O Boticário.

Presença