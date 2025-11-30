“Por mais inteligente que alguém possa ser, senão for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria” (A.D.)

Aniversários

Neste último dia de novembro, mudam de idade a arquiteta Caroline Galvani Salgado, Lúcia Helena Lemos, Fátima Prata Verzola, Mara Vidal Chala, Carlinhos Petrópolis, e Carlinhos Gregorutti... Segunda-feira, primeiro dia de dezembro, Roseli Oliveira Lopes, Padre Rogério Ruffo, Aurora Dias Borges, médico Eduardo Simões e o músico José Armando... Na terça, 2, Padre Reinaldo Ferreira, Antônio Carlos Gomes (Major) e a primeira-dama da cidade, Cynthia Milhim Ferreira... Na quarta, 3, José Luís Lana Matos, Naftal Carvalho, Cássia Prado, e Célia Pacor... Na quinta, 4, Desirée Singer e Alba Regina Rezende... Na sexta-feira, 5, José Rasteiro Filho, Giovana Fernandes, Deoclécio Deodato Diniz e médico Hermes Faleiros... e no próximo sábado, 6, Limerci A. Felix, Paulinho Fernandes, Rui Engrácia Garcia e Milton Rogério Ribeiro. Parabéns!

Prefeito e Franca comemoram