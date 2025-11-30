“Por mais inteligente que alguém possa ser, senão for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria” (A.D.)
Aniversários
Neste último dia de novembro, mudam de idade a arquiteta Caroline Galvani Salgado, Lúcia Helena Lemos, Fátima Prata Verzola, Mara Vidal Chala, Carlinhos Petrópolis, e Carlinhos Gregorutti... Segunda-feira, primeiro dia de dezembro, Roseli Oliveira Lopes, Padre Rogério Ruffo, Aurora Dias Borges, médico Eduardo Simões e o músico José Armando... Na terça, 2, Padre Reinaldo Ferreira, Antônio Carlos Gomes (Major) e a primeira-dama da cidade, Cynthia Milhim Ferreira... Na quarta, 3, José Luís Lana Matos, Naftal Carvalho, Cássia Prado, e Célia Pacor... Na quinta, 4, Desirée Singer e Alba Regina Rezende... Na sexta-feira, 5, José Rasteiro Filho, Giovana Fernandes, Deoclécio Deodato Diniz e médico Hermes Faleiros... e no próximo sábado, 6, Limerci A. Felix, Paulinho Fernandes, Rui Engrácia Garcia e Milton Rogério Ribeiro. Parabéns!
Prefeito e Franca comemoram
O prefeito Alexandre Ferreira e a esposa Cynthia Millhin Ferreira, estão em tempo de comemoração, pela cidade que dirigem, comemorando seu Bicentenário e o aniversário no dia 2 de dezembro da primeira-dama. Então, são bons motivos, e bolo não tem faltado. Parabéns e o nosso abraço ao casal e seus filhos, os jovens Pedro e Augusto.
Pároco da Bela Catedral
Vamos antecipando nosso abraço ao querido padre Rogério Ruffo, que passa para uma nova idade. Ele é o responsável pela direção da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, tendo como ponto alto a sua belíssima Catedral. Sempre no seu jeito alegre, mas bastante humilde, certamente está recebendo o abraço de seus incontáveis paroquianos. Junto, com carinho, nossa saudação ao Padre Rogério.
Dicas Práticas
O bolo de chocolate que você prepara, ficará mais leve e com uma cor mais bonita, se você acrescentar uma colher das de chá de bicarbonato de sódio. E mais: para que o seu bolo fique marmorizado (com duas cores), coloque um pouco de café solúvel na massa crua. Outra dica: Para saber qual laranja tem mais suco, basta escolher as de casca mais fina.
Parabéns, Rose!
Há bastante tempo, a funcionária municipal Roseli Aparecida Oliveira Lopes tem seu trabalho destacado na secretaria de Saúde do município. Sabemos que é um trabalho sempre difícil no atendimento ao público, mas ela tem um jeito sempre especial para atender a todos. E como amanhã, 3 de dezembro, ela aniversaria, vai daqui nosso abraço. Parabéns, amiga Rose!
Simpatia de casal
Quem está de idade nova desde a semana passada, é o amigo Daniel Maldonado, filho dos queridos Aparecido Maldonado Ponce e dona Norma, proprietários do Supermercado São Paulo. Daniel é casado com a Priscila Menezes Maldonado, e se orgulham das filhas Mariana, que já é médica e Mirela, estudante de Relações Internacionais. Parabéns pela nova idade e pela bonita família.
O Grande Zé Rasteiro
É com a maior alegria que vamos antecipando nosso abraço ao colega e amigo de muito tempo, o conhecido e muito querido José Rasteiro Filho, ou compadre Zé Rasteiro, que vai somar mais um ano de vida, já na casa dos 88. Ele foi o maior nome como animador sertanejo no rádio de Franca, agora já aposentado, mas sempre lembrado por seus ouvintes e amigos. Abraço, amigo Zé, desejando a você, perfeita saúde.
Abraço ao Padre Reinaldo
Padre Reinaldo Ferreira trabalhou durante vários anos na igreja de Santo Antônio, na Cidade Nova, transferindo-se depois para a Paróquia de São Vicente de Paulo, no Tropical. Por onde ele passa, vai conquistando muitos amigos, naquele seu jeito simples e alegre. E não podemos esquecer que nesta terça-feira, 2 de dezembro, é seu aniversário, por isso mesmo vai daqui meu abraço, desejando saúde e paz.
Co-piada
O namorado pergunta pra namorada:
- Meu bebê, você me ama?
- Claro, Morzão, te amo tanto que somos como o telefone e o chip... sem você eu não funciono...
- E só tem um chip no telefone?
E a namorada responde:
- Ah, eu conheço de 3 chips mas é muito caro...
Arquivo do Tempo
Quem se lembra desse bar e qual a esquina? Ali comecei o meu namoro com ela, ainda muito jovens, e hoje a feliz união com a Maria Aparecida já dura pouco mais de 50 anos. A esquina é a das ruas General Carneiro e Estevão Bourroul, onde meu sogro, o saudoso sr. Diogo Sanches tinha o famoso Bar Garoto, dos picolés e sorvetes incomparáveis. Hoje, ali é o prédio Ibiza.
Mensagem Final
“Nunca discuta com alguém cuja televisão seja maior do que a sua biblioteca!” (Emilia Clarke)
