A primeira eleição da Câmara Municipal de Franca aconteceu em 29 de novembro de 1824, um dia após a então Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca ser elevada à condição de Vila Franca do Imperador. O processo ocorreu na presença do ouvidor da Comarca de Itu, Dr. Antonio d’Almeida e Silva Freire da Fonseca. Os eleitos tomaram posse em 30 de novembro. O primeiro presidente do Legislativo francano foi o vereador Alferes José Justino Faleiros.

O vereador com mais mandatos da história de Franca é José Mercuri, que permaneceu quase quatro décadas no Legislativo. Ao todo, foram 39 anos de atuação e nove legislaturas consecutivas. Ele foi eleito pela primeira vez em 1963 e só deixou o cargo no fim de 2002, quando morreu aos 76 anos, após complicações de uma cirurgia cardíaca.

3- Sobrenome de confiança para os francanos

A história da família Mercuri está profundamente ligada à Câmara Municipal de Franca. Além dos mandatos de José Mercuri, a família ainda teve Oscar Mercuri, que exerceu um mandato no Legislativo. A tradição segue com Donizete da Farmácia, que já acumula cinco mandatos. Somados, são mais de seis décadas de atuação — “uma vida”, brincou Donizete em entrevista ao GCN.

4- A pioneira