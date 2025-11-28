O Natal Iluminado do Boticário foi inaugurado na noite dessa quinta-feira, 27, no Centro de Franca, reunindo famílias para acompanhar o acendimento das luzes e a abertura oficial da programação. A celebração ocorreu na Rua Homero Pacheco Alves, que recebeu iluminação especial e elementos decorativos voltados ao período natalino.

A abertura contou com a presença de João Gabriel Barbosa Bonagamba, diretor do Grupo Atram e sucessor de Jayme Barbosa, presidente da instituição e franqueado O Boticário. Em discurso, João Gabriel destacou o simbolismo da data.

“Coincidiu de ser o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. O Natal Iluminado é um símbolo da nossa gratidão por essa cidade que nos acolhe tão calorosamente desde 1984 como empresa e como família, desde muito antes.”

João Gabriel Barbosa Bonagamba, diretor do Grupo Atram e sucessor de Jayme Barbosa

Em seguida, Jayme Barbosa reforçou o propósito da iniciativa e autorizou o acendimento das luzes.

“Esse é um momento especial para todos nós do Grupo Atram. O Natal Iluminado é uma forma de retribuir o carinho da população de Franca e agradecer por mais um ano de muito trabalho e realizações.”

O empresário também lembrou que o evento busca fortalecer laços comunitários.

“O Boticário é uma loja de presentes, que une muitas pessoas, e o Natal traz esse espírito de união que faz diferença para as famílias.”

Jayme Barbosa, presidente do Grupo Atram.

O local escolhido para a celebração tem relevância histórica: ali o Grupo Atram iniciou suas atividades antes de expandir a operação na região.

Em entrevista ao Portal GCN, João Gabriel ressaltou o significado dessa conexão com a cidade.

“Tudo o que já vivemos aqui reforça o quanto Franca nos acolhe. Esperamos que este Natal seja maravilhoso, que as pessoas se conectem, se amem e sejam muito felizes com os presentes do Boticário.”

Família de João Gabriel e Jayme Barbosa.

A árvore de Natal e a rua iluminada podem ser visitadas gratuitamente até 5 de janeiro, na Rua Homero Pacheco Alves, 1506, no Centro.

Árvore de Natal do Grupo Atram na ação do Natal Iluminado O Boticário.

Beauty November segue até 1º de dezembro

Ao Portal GCN, Jayme Barbosa comentou ainda a última fase da Beauty November, campanha promocional da marca.

“Estamos com uma expectativa muito alta. O Boticário realmente faz a Black. Todos os descontos anunciados são aplicados sobre preços reais da loja, e temos produtos com até 70% de desconto”, afirmou.

Decoração presente na rua Homero Pacheco Alves