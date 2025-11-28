Mesmo que usada de forma excessiva nos últimos tempos, o que costuma desgastar o sentido, a palavra ‘evento’ ainda emociona quando lembrada na sua origem latina, uma composição de ’ex’, que significa ‘fora’, e ‘venire’, gênese de vir. A ideia por trás dela é a de algo que poderia ser traduzido como ‘aquilo que vem para fora, se manifesta, acontece’. ‘Vivência’, também oriunda do latim ‘viventia’, particípio presente de ‘vivere’, chega aos nossos dias mantendo o significado primordial de tudo que está ligado ao ato de viver. Ganhou notoriedade no século XX, especialmente no campo da filosofia e da psicologia, para descrever a experiência consciente imediata.

Embora os dois termos que fundam este comentário sejam com frequência usados de forma intercambiável, há diferença entre eles. Ela reside no grau do impacto emocional proporcionado aos participantes enquanto observadores, porque se todo evento tem potencial para ser vivência, nem sempre ele consegue alcançar este patamar. Para que alce o status de memorável, tocando as fímbrias dos sentimentos e permanecendo indestrutível no espírito, é necessário que esteja pleno de elementos que estimulem os afetos e mobilizem as emoções. Pois foi isso que conseguiu Luiz Cruz de Oliveira, cujo nome dispensa comentários, com o evento/vivência ‘O canto de nossa terra’, apresentado no último dia 26 no SESC, grandioso espaço cultural que a cidade recebeu como o maior dos presentes em 2024.

Nascido do desejo de compartilhar um sonho e homenagear a cidade que chega neste 28 ao seu 201º aniversário, o sarau que aconteceu na quarta-feira no começo da noite, honrando a etimologia que situa também no tempo este encontro festivo, trouxe à cena poetas, prosadores e músicos de Franca. Como curador, Luiz Cruz obteve alto nível de conexão ao reunir vozes que tocaram em profundidade a alma francana pois nelas o público percebeu subjacentes os autores e suas subjetividades, a cidade e sua história, a cultura e alguns de seus substratos; também os lugares-espaços que levaram a memória afetiva ao passado e a reconduziram ao presente pela via do eterno traduzido na voz lírica de poetas e prosadores.