O aniversário de Franca reuniu uma multidão no Parque de Exposições "Fernando Costa", na manhã desta sexta-feira, 28. Cerca de 7 mil pessoas participaram da tradicional comemoração que já virou marca registrada da cidade: o corte e a distribuição do bolo gigante de 1.700 kg, acompanhado de refrigerante para todos.
A preparação do bolo, feita com carinho por 15 panificadores da cidade, impressionou pelo volume de ingredientes. Foram usados 4.800 ovos, 300 kg de pão de ló, 420 kg de doce de leite, 100 kg de açúcar refinado, 30 kg de cereja e vários outros itens que ajudaram a montar o doce.
O evento contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que também faz aniversário no mesmo dia que Franca, além de vereadores.
O presidente da Sinpafran, Augustinho Valdemir Juliatti, celebrou mais um ano da tradição. “Pelo 14º ano estamos realizando esse bolo. É uma satisfação enorme comemorar essa data tão especial. São 15 padarias envolvidas na produção. Agradeço a cada uma delas. Esse é o mínimo que podemos fazer para homenagear a cidade.”
Ele ainda reforçou a importância de prestigiar as padarias locais. “Quando for comprar seu pãozinho, se lembre das padarias da cidade.”
Durante a celebração, o prefeito Alexandre Ferreira parabenizou Franca e agradeceu o apoio dos moradores. Ele também atualizou a população sobre o andamento do novo hospital. “Em três meses, no máximo, o hospital vai estar funcionando. Mais de 2.500 pessoas trabalharão no hospital. Será a cereja do bolo. Vamos oferecer uma condição muito melhor de vida para a população.”
O dia especial teve ambiente familiar e acolhedor. Havia apresentações de orquestra, palhaços, malabaristas, algodão doce, pipoca e pula-pula para as crianças.
A fila para retirar o bolo começou cedo, muito cedo. Tais Helena Alves dos Santos, a primeira da fila, chegou às 5h da manhã. “Todos os anos faço questão de vir. Quando cheguei, não tinha ninguém ainda.”
Mariana Cristina de Paula Garcia, que foi com a filha, também madrugou. “Acordei às 6h. Estou empolgada para ver tudo. Venho todos os anos, é muito importante participar.”
Enquanto a multidão aguardava, a banda tocou sucessos populares e até o Hino de Franca, emocionando o público.
A celebração continuou com crianças brincando, famílias reunidas comemorando mais um ano da cidade que cresce mantendo suas tradições.
