O aniversário de Franca reuniu uma multidão no Parque de Exposições "Fernando Costa", na manhã desta sexta-feira, 28. Cerca de 7 mil pessoas participaram da tradicional comemoração que já virou marca registrada da cidade: o corte e a distribuição do bolo gigante de 1.700 kg, acompanhado de refrigerante para todos.

A preparação do bolo, feita com carinho por 15 panificadores da cidade, impressionou pelo volume de ingredientes. Foram usados 4.800 ovos, 300 kg de pão de ló, 420 kg de doce de leite, 100 kg de açúcar refinado, 30 kg de cereja e vários outros itens que ajudaram a montar o doce.

O evento contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que também faz aniversário no mesmo dia que Franca, além de vereadores.