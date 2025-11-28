A proposta é oferecer aos leitores uma imersão leve, rápida e visual no universo francano, percorrendo temas que vão de história e política à economia, expressões locais, paisagens, figuras marcantes, tradições e fatos pouco conhecidos.

O Portal GCN/Sampi lança, a partir desta sexta-feira, 28, um especial inédito em comemoração aos 201 anos de Franca. Intitulada “201 curiosidades sobre Franca”, a série será publicada até domingo, 30, e apresentará um conjunto de microreportagens no formato fotolegenda.

Ao todo, 20 grandes eixos organizam as 201 curiosidades que serão disponibilizadas no portal ao longo dos três dias. Cada jornalista da equipe assumiu um conjunto de temas.

Os tópicos incluem desde o percurso histórico de Franca - com destaque para sua formação, prefeitos, vereadores, nomes de ruas e expressões típicas - até aspectos atuais, como mercado de trabalho, indústria, comércio, serviços médicos, setor de call centers, e-commerce e vida universitária.

Também estarão contemplados assuntos culturais e identitários: bares e clubes tradicionais, festas populares, monumentos, prédios históricos, belezas locais e histórias da polícia, que vão de operações curiosas aos crimes mais marcantes do município.