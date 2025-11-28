A pesquisa Agili/GCN, realizada entre 17 e 19 de novembro com 598 entrevistas e margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, traça um retrato detalhado da avaliação da administração municipal de Franca.

A fotografia é marcada por duas camadas: de um lado, aprovação majoritária; de outro, uma tendência à moderação quando os moradores são convidados a qualificar o desempenho.

No indicador direto de aprovação, a gestão aparece com 60,6% de avaliação positiva, contra 29,6% de reprovação. Outros 9,8% não souberam responder. A aprovação é consistente entre homens (67%) e mulheres (55,2%), e também atravessa faixas etárias, com destaque para moradores de 35 a 44 anos (69,3%).

Aprovação alta, mas sem unanimidade entre os grupos sociais