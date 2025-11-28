Franca chega aos 201 anos, celebrados nesta sexta-feira, 28, exibindo um conjunto de indicadores incomuns para cidades brasileiras de médio porte: uma população amplamente satisfeita, profundamente ligada ao território e inclinada ao otimismo.

A pesquisa Agili, encomendada e custeada pelo Portal GCN/Sampi, foi realizada entre 17 e 19 de novembro com 598 entrevistas. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

O dado mais contundente é a felicidade com a cidade: 96% dos moradores afirmam ser felizes vivendo em Franca. A distribuição desse sentimento é homogênea e atravessa todos os grupos sociais. Homens e mulheres apresentam níveis semelhantes, assim como as faixas etárias - dos jovens de 16 a 24 anos (94,7%) aos moradores de 45 a 59 (96,9%).

Felicidade alta e homogênea entre classes, idades e regiões