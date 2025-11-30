A Acif apresentou o projeto “Franca Tem Voz” (#VoteFranca) na quarta-feira, 26, durante encontro da RA-19 da Facesp, em Franca, para mobilizar entidades da região sobre a ampliação da representatividade política do município.

A iniciativa foi levada a mais de 30 dirigentes de associações comerciais de Altinópolis, Barretos, Batatais, Guará, Igarapava, Ituverava, Orlândia, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. A apresentação foi conduzida pelo presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, que detalhou o propósito do movimento e abriu o debate com as lideranças.

“Quanto custa ficar fora do eixo das decisões políticas? Custa investimentos que não chegam, perda de articulação nas demandas importantes para a cidade e um péssimo lugar fila das decisões estratégicas”, disse.