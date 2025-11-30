A Acif apresentou o projeto “Franca Tem Voz” (#VoteFranca) na quarta-feira, 26, durante encontro da RA-19 da Facesp, em Franca, para mobilizar entidades da região sobre a ampliação da representatividade política do município.
A iniciativa foi levada a mais de 30 dirigentes de associações comerciais de Altinópolis, Barretos, Batatais, Guará, Igarapava, Ituverava, Orlândia, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. A apresentação foi conduzida pelo presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, que detalhou o propósito do movimento e abriu o debate com as lideranças.
“Quanto custa ficar fora do eixo das decisões políticas? Custa investimentos que não chegam, perda de articulação nas demandas importantes para a cidade e um péssimo lugar fila das decisões estratégicas”, disse.
“O ‘Franca Tem Voz’ nasce com o propósito de conscientizar a população, de forma apartidária, sobre a importância de ampliarmos a representação de Franca para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Câmara Federal para que tenhamos mais investimentos, mais voz nas decisões que realmente importam”, completou.
Na sequência, Fernando apresentou dados do cenário político atual e apontou que, embora Franca tenha 252 mil eleitores, a estimativa é de que apenas 118 mil votos sejam destinados a candidatos locais em 2026, caso o comportamento das últimas eleições se repita. O restante deve se dividir entre candidatos de fora, além dos votos brancos, nulos e da abstenção. O superintendente da Acif, Marcelo Rocha, e o vice-presidente da RA-19, José Alexandre do Carmo Jorge, acompanharam o encontro.
A iniciativa recebeu apoio de representantes da Facesp. Para o vice-presidente de produtos e serviços da federação, Ari Russo, o movimento tem potencial para se espalhar pela região.
“Aonde eu for, vou falar sobre esse movimento, porque o projeto é grandioso e todos nós temos que sair daqui com o compromisso de abraçar esse projeto e levá-lo para nossas cidades. E não só levar, mas praticá-lo”, disse.
O “Franca Tem Voz” seguirá um cronograma de ações até outubro de 2026, com atividades voltadas ao público estudantil, entrevistas com lideranças locais, sabatinas com candidatos e a produção de um documentário sobre a importância da representatividade política.
A campanha Franca Tem Voz é realizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora. O movimento é apartidário e conta com o apoio de CDL, Ciesp, OAB-Franca, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.