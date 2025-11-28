7. Uma potência do varejo originalmente francana

O Magazine Luiza nasceu em Franca em 1957, quando o casal Pelegrino e Luiza Donato abriu a primeira loja, então chamada “A Cristaleira”. A rede cresceu até se tornar um gigante nacional, reunindo em 2025 mais de 1.200 lojas físicas e dezenas de centros de distribuição. Com a digitalização, o Magalu se transformou em potência no e-commerce, integrando lojas, site e marketplace. O grupo opera plataformas como Magalu Marketplace, Magalu Ads, Parceiro Magalu, Magalu Empresas e administra marcas como Netshoes, Zattini, KaBuM! e Estante Virtual. Assim, o Magalu consolidou-se como um dos maiores ecossistemas de varejo e tecnologia do país.





Reprodução