Às vésperas do aniversário de Franca, que completa 201 anos nesta sexta-feira, 28, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) fez um breve balanço de sua administração e destacou as obras que estão em fase de conclusão na cidade, como Hospital Estadual, novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), novos Caps (Centro de Atenção Psicossocial), transformação do prédio da Mogiana em um mercadão popular, da expectativa da transição da concessão do transporte público coletivo e de sua sucessão no cargo do Executivo, embora ainda falte, praticamente, três anos para as eleições.
“A gente consegue chegar ao final do primeiro ano deste terceiro mandato cumprindo tudo o que a gente se propôs a fazer. É claro que eu sou muito acelerado e gostaria que fosse mais rápido, mas infelizmente nós temos alguns entraves até burocráticos que o próprio serviço público nos impõe, mas estamos cumprindo todas as metas, cumprindo os objetivos e a gente está muito feliz.”
Durante entrevista exclusiva à Rádio Difusora, no programa A Hora é Essa!, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., nessa quinta-feira, 27, o prefeito foi questionado primeiramente sobre o andamento da obra do Hospital Estadual e como ele analisa as duas suspensões do processo licitatório por parte do Estado para escolha da OSS (Organização Social de Saúde) para a gestão da unidade hospitalar. As duas representações contra os editais junto ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado) foram apresentadas por um advogado e pela Santa Casa de Araçatuba, que concorre aos chamamentos.
“Quando eu falei aqui que eu sou meio apressado, que às vezes tem coisa que eu gostaria que fosse mais rápido, infelizmente essa burocracia, ela tem que ser cumprida. Eu, particularmente, acho que nós temos que exigir qualidade, sim. Afinal de contas, nós vamos dobrar a capacidade de atendimento hospitalar na cidade, com um investimento de R$ 150 milhões, entre prédio e equipamentos, mais um investimento de perto de R$ 20 milhões mensais”, disse o prefeito, na expectativa de o hospital começar a funcionar até abril de 2026.
Estação
Alexandre disse que o mercadão popular, que deverá ser entregue no começo do próximo ano, vai voltar a movimentar comercialmente a região da Estação. Mas ainda faltam interessados na locação dos boxes comerciais.
“Penso que até o final de janeiro, a gente consegue entregar essa obra para que a gente possa entregar de vez a Estação como um todo, já revitalizada, como a gente já fez na praça. A gente está conversando com os proprietários da própria Estação, para integrarem isso, para poder dar volume e fazer com que a Estação volte a ser um ponto de encontro da cidade francana, para poder comprar coisas e para poder ser uma área de lazer”.
Francana
O chefe do Executivo reafirmou que o espaço onde era o estádio da Francana, Nhô Chico, será transformado em um camelódromo. O investimento deverá ser na ordem de R$ 6 milhões, com pelo menos 60 vagas para comércio em geral e estacionamento para 100 veículos. A licitação deverá ser lançada no começo de 2026.
“Será bem organizado, com segurança, com cobertura, protegido do sol, da chuva, do vento e com o estacionamento.”
NGA
Sobre o NGA, Alexandre planeja entregar a obra no começo do ano que vem também. Com isso, os prédios do Centro de Saúde e onde funciona o atual NGA serão desocupados em breve. O prefeito disse que o prédio do Posto de Saúde é do Estado, mas tem interesse em reformá-lo e transformar a estrutura em departamentos de atendimento à população, como serviço social para crianças ou atendimento a idosos.
Já o espaço onde funciona o NGA pode receber um centro de acolhimento de contraturno para autistas, a Secretaria de Esporte, um Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e, provavelmente, a Secretaria de Assistência Social. Para isso, seria firmado uma parceria para as reformas e adequações.
“O mais interessante disso é que nós estamos preparando uma parceria público-privada para isso, em que as empresas vão participar e vão fazer essas reformas para nós”.
Transporte público
O prefeito lembrou que o serviço de transporte coletivo está em fase de transição para a empresa vencedora da licitação. A mudança deverá ocorrer em janeiro, já com passagem a R$ 4,00. A empresa São José, que operou na cidade por quase 60 anos, dará lugar à Itu Transporte e Turismo.
“A gente vai fiscalizar cada um dos ônibus: documentação, idade do ônibus, condição do ônibus e tudo mais do que vem de lá pra cá, garantindo todas as leis aos usuários”.
Sucessão municipal
Ainda faltando praticamente três anos para as eleições municipais, Alexandre Ferreira vê com naturalidade o surgimento de possíveis nomes para o cargo de prefeito já que ele não poderá concorrer à reeleição. Ele disse que não há nome definido, reafirmando que ainda é muito cedo.
“Veja bem, é natural que as pessoas anseiem e queiram. É natural que isso aconteça. Precisa construir o processo de uma maneira ou de outra. Não tem alguém que a gente fala assim: ‘Vamos fazer esse prefeito’. Até porque eu tenho três anos de trabalho para a população. Claro que, se eu chegar bem avaliado, a chance de o grupo continuar trabalhando na cidade, melhorando a cidade, e a população entender isso, o grupo continuará. Agora, quem desse grupo será a pessoa? A gente não sabe”.
Autoavaliação
Por fim, Alexandre acredita que sua administração está no caminho certo e agradece o reconhecimento da população.
“Gratidão por eu ter sido reeleito, gratidão pelas pessoas acreditarem naquilo que a gente está fazendo. Eles nos elegeram e ainda continuam acreditando que nós estamos no caminho certo. Isso é importantíssimo. A gente está entregando a solução, está entregando uma cidade melhor e agradecendo demais as pessoas que estão acreditando na gente. E segundo que nós vamos continuar trabalhando cada vez mais e pedir ajuda, nos ajude, traga para nós as soluções, aquilo que você acha que tem que ser feito, traga para nós como podemos melhorar, como podemos ser mais assertivos, mais produtivos, mais eficientes.”
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.