Às vésperas do aniversário de Franca, que completa 201 anos nesta sexta-feira, 28, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) fez um breve balanço de sua administração e destacou as obras que estão em fase de conclusão na cidade, como Hospital Estadual, novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), novos Caps (Centro de Atenção Psicossocial), transformação do prédio da Mogiana em um mercadão popular, da expectativa da transição da concessão do transporte público coletivo e de sua sucessão no cargo do Executivo, embora ainda falte, praticamente, três anos para as eleições.

“A gente consegue chegar ao final do primeiro ano deste terceiro mandato cumprindo tudo o que a gente se propôs a fazer. É claro que eu sou muito acelerado e gostaria que fosse mais rápido, mas infelizmente nós temos alguns entraves até burocráticos que o próprio serviço público nos impõe, mas estamos cumprindo todas as metas, cumprindo os objetivos e a gente está muito feliz.”

Durante entrevista exclusiva à Rádio Difusora, no programa A Hora é Essa!, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., nessa quinta-feira, 27, o prefeito foi questionado primeiramente sobre o andamento da obra do Hospital Estadual e como ele analisa as duas suspensões do processo licitatório por parte do Estado para escolha da OSS (Organização Social de Saúde) para a gestão da unidade hospitalar. As duas representações contra os editais junto ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado) foram apresentadas por um advogado e pela Santa Casa de Araçatuba, que concorre aos chamamentos.