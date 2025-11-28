Franca chega aos 201 anos reafirmando sua vocac?a?o para crescer. Uma cidade que se reinventa, acolhe novas ideias e segue construindo caminhos de desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar para quem a escolhe para viver.

E? com esse mesmo espi?rito que a Perplan Incorporac?a?o tem feito parte da histo?ria recente da cidade. Presente em diferentes enderec?os e momentos, a marca tem contribui?do para o avanc?o urbano de Franca com empreendimentos que valorizam o espac?o, o tempo e o estilo de vida das pessoas.

Depois de entregas como o Deodoro 2090 (em 2022) e o Floriano 1680 (em 2026), a Perplan Incorporac?a?o segue com o Horiz Residence, um projeto que traduz o que ha? de mais atual na forma de morar: apartamentos amplos, arquitetura elegante e lazer completo. Um enderec?o que nasce em sintonia com o ritmo da cidade — moderno, conectado e com obras em ritmo acelerado.

Mais do que construir, a Perplan Incorporac?a?o acredita em criar conexo?es duradouras. Em cada detalhe, a marca busca contribuir para uma Franca mais humana, mais bonita e cada vez mais preparada para o futuro.

Perplan Incorporac?a?o. Construindo o amanha? que Franca merece.