A Massas Daiana, marca que há anos faz parte da mesa e da memória afetiva de milhares de famílias, prepara mais uma grande celebração para fechar o ano com emoção. No dia 17 de dezembro, às 19h, a cidade recebe a 2ª edição da Carreata de Natal Massas Daiana, um evento que já nasceu querido pelo público e que promete repetir o sucesso de 2024.

Conhecida pela produção artesanal de massas congeladas e pelo compromisso com a qualidade, a empresa sempre cultivou um relacionamento próximo com a comunidade. E é justamente essa conexão que inspira a carreata: um momento em que a marca sai das prateleiras e chega às ruas, iluminando bairros, encantando crianças e reacendendo o espírito natalino em cada esquina. Este ano, o desfile promete ser ainda mais especial.

Caminhões e carros iluminados vão cruzar a cidade em um trajeto planejado para que todos possam participar. O Papai Noel marcará presença, espalhando carinho e reforçando a tradição que acompanha a marca desde sua fundação. Para a equipe da Massas Daiana, o evento é mais que uma ação de fim de ano — é um agradecimento.

“Trabalhamos diariamente para levar qualidade e sabor à mesa das famílias. Ver o sorriso das pessoas enquanto a carreata passa é a prova de que todo esforço vale a pena”, afirma a direção da empresa. A população está convidada a acompanhar cada momento dessa noite encantadora, que mistura emoção, tradição e a essência da Massas Daiana: estar presente na vida das pessoas com afeto e sabor.

Carreata de Natal Massas Daiana 2025

17 de dezembro

A partir das 19h

Para conferir o trajeto completo e atualizações em tempo real, basta acompanhar as redes sociais oficiais da marca.

Massas Daiana — o sabor que faz o Natal brilhar.