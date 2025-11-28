Franca conta com um dos centros de saúde mais completos e acessíveis da região: a AmorSaúde Franca, referência em atendimento humanizado, consultas especializadas, exames e prevenção. Localizada na R. Frederico Ozanam, 671, a clínica se destaca pelo compromisso diário em oferecer saúde de qualidade, com agilidade e preço justo. Valores que já renderam mais de 900 avaliações positivas no Google, com média de 4,4 estrelas.

Em um espaço amplo, moderno e cuidadosamente estruturado, a AmorSaúde reúne profissionais experientes de diversas áreas, garantindo um cuidado integral para toda a família. O paciente encontra em um só lugar consultas médicas, odontologia, check-ups, exames laboratoriais e procedimentos, com organização impecável e processos que tornam o atendimento mais rápido, claro e eficiente.

Parceira da rede Cartão de TODOS, a unidade oferece condições especiais para beneficiários, ampliando o acesso à saúde. Ainda assim, o foco permanece no que a clínica faz de melhor: atender com excelência, profissionalismo e responsabilidade, oferecendo uma experiência de cuidado que valoriza o paciente do começo ao fim.

Com tecnologia, equipe qualificada e valores acessíveis, a AmorSaúde Franca reafirma seu propósito: levar saúde de verdade para quem mais precisa.



AmorSaúde Franca?