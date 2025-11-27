Franca comemora seus 201 anos nesta sexta-feira, 28 de novembro, com uma agenda de eventos que une tradição cívica, cultura urbana e a magia do Natal. A programação se divide entre o Parque de Exposições "Fernando Costa", o Sesc e a Praça Nossa Senhora da Conceição, aproveitando também o movimento do comércio, que funcionará em horário estendido devido à Black Friday.
Manhã cívica e bolo de 1,7 tonelada
As festividades oficiais começam cedo no Parque de Exposições Fernando Costa. A prefeitura preparou o tradicional corte do bolo comemorativo, que neste ano pesa 1.700 quilos.
- 8h30: Abertura com a Fanfarra do CITI Lions Sobral.
- Na sequência: Solenidade oficial e apresentação da Associação Banda Municipal de Franca.
- Corte do Bolo: distribuição gratuita à população.
- 10h: Apresentação circense (com apoio do Sesc).
- 11h15: Show com Artur Canto, do Projeto Música de Todos os Cantos.
Sesc: rap, circo e cultura urbana
O Sesc Franca preparou uma programação especial voltada para todas as idades, com destaque para a música. Às 18h30, o ginásio da instituição recebe o show "Dexter Convida Negra Li". A apresentação celebra os 35 anos de trajetória do rapper e revisita marcos do hip-hop nacional.
Agenda gratuita durante o dia:
- 11h: Oficina "Malabarismo para iniciantes" (Espaço Expositivo) e Vivência "Música, tecidos e texturas" (Sala 2 - para crianças até 6 anos).
- 15h: Espetáculo "Cola Shows - Malabarismo e Simpatia em Dose Dupla" (Convivência).
- 16h30: Oficina "Juventudes Rap - Ritmo e Poesia" (Varanda).
Para as oficinas, é necessário retirar senhas 30 minutos antes. O show da noite tem ingressos pagos.
Natal e Black Friday no Centro
No período da noite, o Centro da cidade será o palco das celebrações. A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promove a chegada do Papai Noel a partir das 18h30, na Praça Nossa Senhora da Conceição (em frente à Concha Acústica).
Este ano, a chegada terá um formato interativo: o público ajudará o "Detetive Lupin" a resolver o mistério do sumiço do Bom Velhinho através de missões em um telão. Após o "resgate", haverá uma Parada de Natal até a Casa do Papai Noel, que está em novo local: próximo à Concha Acústica.
Comércio estendido
Aproveitando o feriado e a Black Friday na mesma data, as lojas do comércio de Franca funcionarão em horário especial nesta sexta-feira, das 9h às 22h.
Horários da Casa do Papai Noel:
- Dia 28 (sexta-feira): após a chegada.
- Dia 29 (sábado): das 9h às 15h.
- Dezembro: domingo a sexta-feira (16h às 22h) e sábados (9h às 15h). Dia 24/12 (9h às 15h).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.