O setor de serviços é o maior empregador de Franca, com 41.581 trabalhadores, e os call centers fazem parte direta dessa estrutura. É uma das portas de entrada mais comuns para o primeiro emprego na cidade.
2- Call Centers em Franca atuam com vendas e pós-vendas
Gerada por IA
Os call centers em Franca atuam principalmente no atendimento ao cliente e na solução de demandas de pós-venda. Além disso, muitos deles também realizam vendas ativas, oferecendo produtos como seguros (veicular, de vida, empresarial e residencial), consórcios, ferramentas e itens de varejo, incluindo eletrodomésticos e eletrônicos.
3- A 'Lu do Magalu' tem resposta produzida em Franca
Parte da equipe que responde como a influenciadora digital Lu do Magalu nas redes sociais está baseada em Franca. Muitas mensagens virais da marca são criadas aqui.
4- Quem pode trabalhar em call center?
Gerada por IA
Jovens a partir de 17 anos já podem ingressar no setor, como ocorre no Magazine Luiza. É um dos segmentos que mais empregam jovens em busca de experiência profissional.
5- Televendas no Call Center Magalu em Franca supera vendas em lojas físicas
Gerada por IA
As vendas realizadas pelo canal de televendas do Magazine Luiza, que opera a partir do prédio do HB em Franca, superaram o desempenho das lojas físicas. Em 2024, o Magalu registrou R$ 65 bilhões em vendas totais. Mais de 70% desse valor veio das plataformas digitais.
6- Um dos maiores Call centers de Franca: Brasilseg
Reprodução/Google Maps
A Brasilseg é uma empresa BB Seguros, holding que concentra os negócios de seguridade do Banco do Brasil. Atua nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados (Residencial, Empresarial, Condomínio e Máquinas e Equipamentos), sendo a seguradora líder nacional nos ramos em que atua. São de 2.100 colaboradores, distribuídos entre São Paulo (Sede) e Franca (Central de Relacionamento e Negócios).
7- Por que as empresas escolhem Franca para montar Call Centers?
Reprodução/Google Maps
As empresas escolhem Franca para instalar call centers por vários motivos: a proximidade com o mercado de São Paulo, a variedade de serviços oferecidos, a boa infraestrutura de telecomunicações e o fácil acesso a dados para prospecção. A cidade também se destaca como um ponto estratégico para empresas que desejam expandir suas operações.
