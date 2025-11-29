O setor de serviços é o maior empregador de Franca, com 41.581 trabalhadores, e os call centers fazem parte direta dessa estrutura. É uma das portas de entrada mais comuns para o primeiro emprego na cidade.

Os call centers em Franca atuam principalmente no atendimento ao cliente e na solução de demandas de pós-venda. Além disso, muitos deles também realizam vendas ativas, oferecendo produtos como seguros (veicular, de vida, empresarial e residencial), consórcios, ferramentas e itens de varejo, incluindo eletrodomésticos e eletrônicos.

3- A 'Lu do Magalu' tem resposta produzida em Franca

Parte da equipe que responde como a influenciadora digital Lu do Magalu nas redes sociais está baseada em Franca. Muitas mensagens virais da marca são criadas aqui.

4- Quem pode trabalhar em call center?