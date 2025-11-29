29 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
201 ANOS DE FRANCA

Franca se consolida como polo de call center e serviços digitais

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Gerado por IA
Lu do Magalu atende clientes a partir do call center em Franca
Lu do Magalu atende clientes a partir do call center em Franca

O setor de serviços é o maior empregador de Franca, com 41.581 trabalhadores, e os call centers fazem parte direta dessa estrutura. É uma das portas de entrada mais comuns para o primeiro emprego na cidade.

2- Call Centers em Franca atuam com vendas e pós-vendas

https://cdn.awsli.com.br/1000x1000/2763/2763819/produto/376806127/1b71ee8cda87530fac9f26e11e517f37-urdg6fxpmv.jpg

Gerada por IA

Os call centers em Franca atuam principalmente no atendimento ao cliente e na solução de demandas de pós-venda. Além disso, muitos deles também realizam vendas ativas, oferecendo produtos como seguros (veicular, de vida, empresarial e residencial), consórcios, ferramentas e itens de varejo, incluindo eletrodomésticos e eletrônicos.

3- A 'Lu do Magalu' tem resposta produzida em Franca

Parte da equipe que responde como a influenciadora digital Lu do Magalu nas redes sociais está baseada em Franca. Muitas mensagens virais da marca são criadas aqui.

4- Quem pode trabalhar em call center?

https://clickpetroleoegas.com.br/wp-content/uploads/2025/06/BrasilCenter-abre-vaga-de-telemarketing-para-trabalhar-meio-periodo-em-Goiania-com-salario-de-R-1.518-e-beneficios.png

Gerada por IA

Jovens a partir de 17 anos já podem ingressar no setor, como ocorre no Magazine Luiza. É um dos segmentos que mais empregam jovens em busca de experiência profissional.

5- Televendas no Call Center Magalu em Franca supera vendas em lojas físicas

Gerada por IA

As vendas realizadas pelo canal de televendas do Magazine Luiza, que opera a partir do prédio do HB em Franca, superaram o desempenho das lojas físicas. Em 2024, o Magalu registrou R$ 65 bilhões em vendas totais. Mais de 70% desse valor veio das plataformas digitais.

6- Um dos maiores Call centers de Franca: Brasilseg

Reprodução/Google Maps

A Brasilseg é uma empresa BB Seguros, holding que concentra os negócios de seguridade do Banco do Brasil. Atua nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados (Residencial, Empresarial, Condomínio e Máquinas e Equipamentos), sendo a seguradora líder nacional nos ramos em que atua. São de 2.100 colaboradores, distribuídos entre São Paulo (Sede) e Franca (Central de Relacionamento e Negócios).

7- Por que as empresas escolhem Franca para montar Call Centers?

Reprodução/Google Maps

As empresas escolhem Franca para instalar call centers por vários motivos: a proximidade com o mercado de São Paulo, a variedade de serviços oferecidos, a boa infraestrutura de telecomunicações e o fácil acesso a dados para prospecção. A cidade também se destaca como um ponto estratégico para empresas que desejam expandir suas operações.