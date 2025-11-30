Impulsionada pela forte indústria calçadista, Franca consolidou-se como a “Capital do Calçado Masculino” do Brasil, sendo referência nacional em qualidade e tradição.O setor emprega milhares de trabalhadores e reúne fábricas que exportam para diversos países, movimentando a economia local há décadas.A cidade se destaca pela produção de calçados de couro, inovação tecnológica e mão de obra especializada, fatores que mantêm Franca na liderança do mercado.
Arquivo/ Memorial Calçados Agabê
2- Canetas esferográficas e canetas com ponta de feltro são produzidas na cidade
Um dado curioso é das canetas esferográficas e canetas com ponta de feltro, responsáveis por US$ 16,7 mil em importações no ano passado. Esse tipo de produto é fabricado em Franca e ilustra como produtos de uso cotidiano também fazem parte da balança comercial local.
créditos: Tix-Pen
3-Polo calçadista francano tem 2.615 empresas ativas
Esse conjunto de empresas ativas sustenta uma cadeia produtiva completa, desde o couro até o calçado final, gerando milhares de empregos. A força desse parque industrial impulsiona a economia local e mantém Franca como referência nacional na fabricação de calçados masculinos. As fábricas estão concentradas nos bairros Distrito Industrial e Jardim Paulistano. Dados de 2024 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento aponta: 1.396 empresas ativas de fabricação de calçados em couro: 1.396 e 1.219 de acabamento de calçados em couro:
créditos: Arquivo/GCN
4-Franca tem mais 1.400 indústrias de confecção
O setor de indústria em crescimento na cidade é de confecção – um dos mais dinâmicos da economia local. Hoje, são mais de 1.400 indústrias ativas na cidade, segundo a Prefeitura de Franca. Este desenvolvimento tem gerado emprego, renda e fortalecido a imagem de Franca com polo regional de moda.
crédito: Prefeitura de Franca
5-A mão de obra francana na indústria é considerada uma das mais qualificadas do setor
Historicamente, muitos trabalhadores começaram suas carreiras nas chamadas “bancas” artesanais de sapatos aprendizado manual e técnico bastante exigente, antes de migrarem para fábricas maiores, onde receberam treinamento, aperfeiçoamento e se adaptaram a métodos industriais modernos. Isso gerou uma geração de operários com grande experiência prática e técnica.A presença de instituições de ensino técnico e profissionalizante na cidade vinculadas ao setor calçadista, favoreceu a formação contínua: cursos técnicos e capacitação gerencial permitiram que a mão de obra acompanhasse a modernização, adoção de maquinário mais sofisticado e técnicas de produção mais eficientes.
crédito: Arquivo/GCN
6- Franca transforma esgoto em combustivel através do biogás
A Sabesp empresa responsável pelo saneamento opera na cidade uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que não só trata o esgoto doméstico como aproveita os resíduos orgânicos dele para gerar biogás. Esse biogás, uma vez purificado por meio de filtragens e tratamento para remover impurezas e umidade, torna-se biometano — um combustível com características semelhantes às de combustíveis fósseis ou GNV próprio para uso veicular.
crédito: Reprodução/Sabesp
7- Sapato do Papa João Paulo II está no Museu do Calçado
Franca já calçou através da sua fábricas algumas celebridades do Brasil e do Mundo - e as produtos fazem parte do acervo do Museu do Calçado de Franca. Dentre as personalidades com sapatos expostos, Papa Jopão Paulo II. A tradição de presentear os papas com calçados de Franca foi iniciada pelo bispo Dom Diógenes. O museu também com acervo de sapatos da cidade usado pelo padre Marcelo Rossi, o apresentador de TV Augusto Liberato (Gugu) e os cantores Gilberto Gil e Elba Ramalho.
créditos: Reprodução/ Canção Nova
8- Papa Bento XVI recebe sapato de Franca pelo bispo
No dia 7 de junho de 2006, antes de completar 35 anos como bispo, dom Diógenes Silva Matthes realizou um desejo particular. Em viagem pela Europa, desde o dia 22 de maio, para participar da beatificação da madre Rita Amada de Jesus, em Portugal, dom Diógenes resolveu ir até Roma na Itália e lá se encontrou com o papa Bento XVI. O sapato encomendado especialmente para a visita é da marca Opananken, na cor solterina (vinho), número 42
9- Fábrica de xampu e sabonetes que vende para maiores redes de hotéis do Brasil no exterior
A Harus é uma empresa fundada em 1996 que se consolidou como referência nacional no mercado de “amenities” e produtos de higiene, perfumaria e hospitalidade. Com uma moderna fábrica em Franca com cerca de 20.000 m², produz sabonetes, shampoos, hidratantes, óleos corporais, perfumes e outros itens de higiene e beleza — desenvolvendo formulações próprias e também para marcas de destaque. A
créditos: reprodução/Harus
10- Franca tem fabricação com focos em moletons e camisas estampadas
Franca se destaca pela produção de moletons e camisas estampadas, consolidando-se como um polo criativo e eficiente nesse segmento têxtil. A cidade reúne oficinas especializadas, designers e pequenas indústrias que dominam desde a modelagem até a estamparia, garantindo peças de qualidade e com identidade própria. Nos últimos anos, esse mercado ganhou ainda mais força com a expansão das vendas online: grande parte da produção francana é comercializada por meio de plataformas digitais, alcançando consumidores de todas as regiões do Brasil.
créditos: Record Interior SP
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.