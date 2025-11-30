8- Papa Bento XVI recebe sapato de Franca pelo bispo

No dia 7 de junho de 2006, antes de completar 35 anos como bispo, dom Diógenes Silva Matthes realizou um desejo particular. Em viagem pela Europa, desde o dia 22 de maio, para participar da beatificação da madre Rita Amada de Jesus, em Portugal, dom Diógenes resolveu ir até Roma na Itália e lá se encontrou com o papa Bento XVI. O sapato encomendado especialmente para a visita é da marca Opananken, na cor solterina (vinho), número 42

9- Fábrica de xampu e sabonetes que vende para maiores redes de hotéis do Brasil no exterior

A Harus é uma empresa fundada em 1996 que se consolidou como referência nacional no mercado de “amenities” e produtos de higiene, perfumaria e hospitalidade. Com uma moderna fábrica em Franca com cerca de 20.000 m², produz sabonetes, shampoos, hidratantes, óleos corporais, perfumes e outros itens de higiene e beleza — desenvolvendo formulações próprias e também para marcas de destaque. A