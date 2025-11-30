Reprodução/Redes Sociais
Figura icônica de Franca, proprietário do tradicional Supermercado São Paulo, na avenida Presidente Vargas. Com 85 anos e mais de 70 anos de comércio, tornou-se símbolo de dedicação e carisma, conhecido por manter o supermercado sempre aberto, sendo querido por gerações de moradores.
José Marques Garcia (1862–1942)
Pioneiro do espiritismo em Franca e referência de caridade. Em 1902, passou a acolher enfermos mentais em sua própria casa, oferecendo tratamento e amparo quando ninguém mais o fazia. Seu gesto cresceu até resultar na fundação do Asilo Allan Kardec, em 19 de novembro de 1922, instituição que se tornou pilar social da cidade.
Jubileu Ferreira dos Santos – “Amendoin do Jubileu”
Jubileu Ferreira dos Santos e Carlos Henrique Ferreira dos Santos - WhatsApp/GCN
Vendedor lendário de Franca, eternizado pelo bordão “oiee, o amendoin do Jubileu, oiee!”. Virou personagem cultural da cidade e criou uma marca que atravessa gerações. Após sua morte, o legado segue com o filho Carlos Henrique Ferreira dos Santos, conhecido também como Jubileu, mantendo o bordão e abastecendo mais de 200 pontos comerciais com o famoso amendoim francano.
Luiza Helena Trajano
Reprodução/Redes Sociais
Uma das empresárias mais influentes do Brasil e do mundo, presidente do conselho do Magazine Luiza, rede nascida em Franca. Formada em Direito pela FDF (1972), já integrou o Conselho Público Olímpico, participou do revezamento da Tocha Rio 2016 e foi eleita pela revista Time entre as 100 mulheres mais influentes do planeta. Tornou-se figura pública de grande impacto, elogiada e criticada, inclusive sendo chamada por Bolsonaro de “empresária socialista”.
Hélio Rubens Garcia
Reprodução/Redes Sociais
Monumento vivo do basquete brasileiro. Ícone do Franca Basquetebol Clube, é o maior vencedor da história do Campeonato Brasileiro de Basquete, com 14 títulos — 5 como jogador e 9 como técnico. Seu nome é inseparável da identidade esportiva da cidade, que carrega o título de Capital Nacional do Basquete.
Regina Duarte
Reprodução/Redes Sociais
Nascida em Franca, tornou-se uma das atrizes mais famosas do Brasil, com carreira marcante na TV, teatro e cinema. Conhecida como a “Namoradinha do Brasil” desde 1967, assumiu a Secretaria Especial da Cultura no governo Bolsonaro em 2020. Foi protagonista de algumas das novelas mais emblemáticas da teledramaturgia nacional.
W. Veríssimo (Wellington César Veríssimo)
Reprodução/Redes Sociais
Artista francano formado em Artes Plásticas pela Unifran. Fundou sua própria escola de artes em 1990. Tornou-se referência nacional como pintor corporal, técnica que o levou aos principais programas de TV do país, como os de Silvio Santos, Gugu, Luciana Gimenez, Otávio Mesquita, Eliana, Ana Hickmann e Faustão, consolidando seu nome como um dos artistas mais originais de Franca.
Os pontos naturais mais encantadores de Franca
Cachoeira da Alonso y Alonso
Localizada às margens da Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, a cachoeira do Córrego Cubatão já foi alvo de proposta para se tornar ponto turístico oficial. Em 2015, a vereadora Valéria Marson (PMB) apresentou uma indicação ao Executivo pedindo a criação de uma plataforma turística para aproveitar sua beleza natural.
Segundo a vereadora, o local tem grande potencial como cartão-postal urbano. A proposta previa retomar o projeto executivo para transformar a área em um espaço estruturado de visitação. Hoje, mesmo sem obra oficial, muitas pessoas passam pelo ponto e registram fotos do visual que surpreende em plena área urbana.
Pôr do sol no Poliesportivo
O Complexo Poliesportivo é mais do que um espaço para atividades físicas: virou ponto tradicional para assistir a um dos mais bonitos pôr do sol da cidade. Aos fins de semana, famílias, amigos, leitores, músicos e atletas se espalham pela grama para relaxar e contemplar o céu alaranjado.
O ambiente tranquilo e aberto, aliado à vista privilegiada, transforma o local em um refúgio para quem busca desacelerar sem sair da cidade.
Zoobotânico de Franca
Localizado no City Petrópolis, o Jardim Zoobotânico é um dos espaços mais queridos da região norte. O acesso é gratuito e o local conta com segurança privada, oferecendo tranquilidade às famílias.
Nos últimos anos, recebeu melhorias estruturais, como a instalação de uma pista de caminhada que percorre boa parte do parque, passando pela área das aves e pelo viveiro de mudas. Além disso, abriga animais variados, áreas sombreadas, natureza preservada e pontos de descanso para quem deseja um passeio leve ao ar livre.
Cachoeira da Rossigalli
Escondida no Prolongamento Jardim Dr. Antonio Petraglia, a Cachoeira da Rossigalli é um pequeno paraíso ainda pouco conhecido. Com cerca de dois metros de altura, oferece um ambiente silencioso para quem busca contato direto com a natureza.
O acesso é feito parcialmente de carro e depois por uma curta caminhada por um pasto. Apesar da beleza, o local sofre com lixo deixado por visitantes, o que reforça a importância da conservação do espaço. Por ser pouco movimentada, costuma ser um ponto de tranquilidade para quem deseja se desconectar.
Parque Fernando Costa
Com mais de 165 mil m² de área verde, o Parque Fernando Costa é um dos principais pulmões naturais de Franca. O local é amplamente utilizado para caminhadas, piqueniques, exercícios, passeios com pets e descanso sob as árvores.
O parque abriga espécies nativas da Mata Atlântica, como jatobás, angicos e bambuzais, além de presença frequente de animais silvestres: siriemas, curicacas, micos e diversos pássaros convivem no espaço. Localizado na Av. Dr. Flávio Rocha, é um ponto tradicional de lazer para famílias da cidade.
