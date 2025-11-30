Em 4 de dezembro de 1977, a Francana garantiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista ao vencer o Araçatuba por 2 a 0, em um Lanchão lotado. O time, treinado por Eca, contou com os gols de Zé Antônio e Antenor na partida final, e a conquista foi celebrada com feriado municipal no dia seguinte.
Francana fez bonito no Brasileiro
Francana conquistou o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista em 1996. A equipe foi vice-campeã da Série A3. Na temporada seguinte (1997), a equipe disputou a Série A2 e também teve uma campanha de destaque na Série C do Campeonato Brasileiro, alcançando a 3ª colocação.
Destacando Franca no exterior
Franca passou a ser destaque no cenário mundial do futebol através do craque Estêvão. Chelsea, que oficializou a contratação do francano em junho de 2024 por 61,5 milhões de euros, após brilhar com a camisa do Palmeiras.
Já esteve lá
O Palmeiras Futebol Clube (socialmente conhecido como Palmeirinha), de Franca, já teve uma equipe profissional. O clube disputou a Série A3 do Paulista na década de 80. Atualmente, o tradicional clube foca em categorias de base, escolinhas de futebol e competições amadoras e de veteranos.
Na Estação
O Internacional Esporte Clube de Franca (Inter de Franca), contribuiu muito à comunidade francana. Com o foco inicial em ser um clube social e esportivo amador. Ao longo de sua história centenária, o clube se dedicou a oferecer atividades físicas e esportivas, como natação, vôlei, basquete, dança, ginástica e futebol.
No topo do mundo
O basquete colocou o nome de Franca no topo da modalidade mundial. Em 2023 o time escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória: a conquista da Copa Intercontinental da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol), o Mundial de Clubes. Em um duelo emocionante em Singapura, o Franca venceu o alemão Telekom Baskets Bonn por 70 a 69.
A lenda
Hélio Rubens foi jogador e técnico do Franca Basquete com carreiras vitoriosas dentro e fora das quadras. Levou o nome de Franca para todo o Brasil e exterior. Comandou a seleção brasileira. A camisa 8 que ele usou ao longo de sua carreira como atleta foi aposentada pelo clube.
Destaque no atletismo
Franca também é um polo na modalidade de atletismo, revelando vários talentos ao longo dos anos. Um deles é Matheus Facho Inocêncio, natural de Patrocínio Paulista, mas começou sua carreira em Franca. Ele representou Franca em várias competições importantes dentro do Brasil e fora do país nos anos 1990.
Modalidade só daqui
Além das modalidades esportivas mais praticadas, Franca e região também contra com que existe só aqui: as Corridas Hípicas. O campeonato já contou com mais de 25 agremiações ao longo da história, levando entretenimento e emoções aos adeptos. Com uma história de mais de 70 anos, o esporte ainda resiste, com grandes duelos nas arenas.
Capital do Basquete
Franca é reconhecida como Capital do Basquete. O clube destaca Franca nas principais competições. Na temporada passada a modalidade mostrou sua força e tradição conquistar o tetracampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil). Ao longo da história o clube também revelou vários talentos através do trabalho de quase 100 anos na cidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.