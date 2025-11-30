Em 4 de dezembro de 1977, a Francana garantiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista ao vencer o Araçatuba por 2 a 0, em um Lanchão lotado. O time, treinado por Eca, contou com os gols de Zé Antônio e Antenor na partida final, e a conquista foi celebrada com feriado municipal no dia seguinte.

Francana fez bonito no Brasileiro

Francana conquistou o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista em 1996. A equipe foi vice-campeã da Série A3. Na temporada seguinte (1997), a equipe disputou a Série A2 e também teve uma campanha de destaque na Série C do Campeonato Brasileiro, alcançando a 3ª colocação.