10. Amendoim OIE

Isso não é apenas uma expressão, é uma instituição francana. Trata-se de uma marca local de amendoim do saudoso Jubileu do Amendoim, extremamente tradicional na cidade, vendido em bares, mercearias e por ambulantes em quase todos os eventos da cidade. É o "snack" oficial de Franca. Se você é de Franca, você conhece o logotipo, o sabor inconfundível e o clássico grito, "Olha o amendoim, OIEE".

Arquivo GCN