28 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
UAI!

Você fala 'francanês'? Confira expressões usadas na Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/GCN
Jubileu do Amendoin, dono de uma das expressões mais tradicionais e conhecidas de Franca e região
Jubileu do Amendoin, dono de uma das expressões mais tradicionais e conhecidas de Franca e região

A vírgula do francano. Serve para tudo: espanto, dúvida, confirmação ou simplesmente para ganhar tempo enquanto pensa na resposta.

Imagem gerada por IA.

2. Trem

O substantivo universal do francano e do mineiro. Se você esqueceu o nome de algo, vira "trem". Pode ser um objeto, uma situação ou uma comida. Quem nunca ouviu um "Me passa esse trem aí em cima da mesa."

Imagem gerada por IA.

3. Ce sabe que eu não sei

Uma frase paradoxal, mas que faz todo sentido para o francano. É uma forma educada e enfática de dizer que você desconhece a resposta tanto quanto a pessoa que perguntou. Quem utiliza o terminal de ônibus já escutou esse diálogo: — "Que horas o ônibus passa?" — "Rapaz... cê sabe que eu não sei?"

Imagem gerada por IA.

4. Ridico

Essa, nós utilizamos quando alguém é egoísta, pão-duro, que não gosta de dividir nada. Na escola, quem nunca escutou a famosa frase: "Deixa de ser ridico e me dá um pedaço desse lanche."

Imagem gerada por IA.

5. Estorvo

Algo ou alguém que atrapalha, incomoda ou dá trabalho. Muito usado por mães para reclamar de bagunça ou de crianças arteiras (de forma carinhosa ou não). Se sua mãe nunca falou um: "Sai daqui, estorvo, deixa eu varrer a casa!", tem algo de errado com ela.

Imagem gerada por IA.

6. Fazer um quilo

O sagrado descanso pós-almoço. Deitar um pouco para a digestão acontecer. A frase: "Vou ali no sofá fazer um quilo antes de voltar pro serviço", eu tenho certeza que já fez muitos perderem a hora de voltar o trabalho.

Imagem gerada por IA.

7. Engolir sufixos diminutivos (-im)

O francano gosta de economizar saliva. Tudo que termina em "inho" vira "im". É prático, carinhoso e tem o nosso tempero especial.

  • Cafezinho - Cafezim
  • Menininho - Meninim
  • Rapidinho - Rapidim

Imagem gerada por IA.

8. Fii ou Fio

Abreviação de "Filho". Usado para falar com qualquer pessoa, independente da idade ou parentesco, até mesmo com quem não conhecemos. Pode ser carinhoso ou usado para chamar a atenção.

Imagem gerada por IA.

9. Corgo

Abreviação rústica de "Córrego". Já que temos tantos pela cidade e incrivelmente sempre tem algum carro caído lá dentro, precisávamos achar o nosso jeitinho de falar o nome desse lugar. Ainda existe uma variação, quando o "corgo" é pequeno, ele vira corguim.

Imagem gerada por IA.

10. Amendoim OIE

Isso não é apenas uma expressão, é uma instituição francana. Trata-se de uma marca local de amendoim do saudoso Jubileu do Amendoim, extremamente tradicional na cidade, vendido em bares, mercearias e por ambulantes em quase todos os eventos da cidade. É o "snack" oficial de Franca. Se você é de Franca, você conhece o logotipo, o sabor inconfundível e o clássico grito, "Olha o amendoim, OIEE".

Arquivo GCN

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários