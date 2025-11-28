A vírgula do francano. Serve para tudo: espanto, dúvida, confirmação ou simplesmente para ganhar tempo enquanto pensa na resposta.
Imagem gerada por IA.
2. Trem
O substantivo universal do francano e do mineiro. Se você esqueceu o nome de algo, vira "trem". Pode ser um objeto, uma situação ou uma comida. Quem nunca ouviu um "Me passa esse trem aí em cima da mesa."
Imagem gerada por IA.
3. Ce sabe que eu não sei
Uma frase paradoxal, mas que faz todo sentido para o francano. É uma forma educada e enfática de dizer que você desconhece a resposta tanto quanto a pessoa que perguntou. Quem utiliza o terminal de ônibus já escutou esse diálogo: — "Que horas o ônibus passa?" — "Rapaz... cê sabe que eu não sei?"
Imagem gerada por IA.
4. Ridico
Essa, nós utilizamos quando alguém é egoísta, pão-duro, que não gosta de dividir nada. Na escola, quem nunca escutou a famosa frase: "Deixa de ser ridico e me dá um pedaço desse lanche."
Imagem gerada por IA.
5. Estorvo
Algo ou alguém que atrapalha, incomoda ou dá trabalho. Muito usado por mães para reclamar de bagunça ou de crianças arteiras (de forma carinhosa ou não). Se sua mãe nunca falou um: "Sai daqui, estorvo, deixa eu varrer a casa!", tem algo de errado com ela.
Imagem gerada por IA.
6. Fazer um quilo
O sagrado descanso pós-almoço. Deitar um pouco para a digestão acontecer. A frase: "Vou ali no sofá fazer um quilo antes de voltar pro serviço", eu tenho certeza que já fez muitos perderem a hora de voltar o trabalho.
Imagem gerada por IA.
7. Engolir sufixos diminutivos (-im)
O francano gosta de economizar saliva. Tudo que termina em "inho" vira "im". É prático, carinhoso e tem o nosso tempero especial.
- Cafezinho - Cafezim
- Menininho - Meninim
- Rapidinho - Rapidim
Imagem gerada por IA.
8. Fii ou Fio
Abreviação de "Filho". Usado para falar com qualquer pessoa, independente da idade ou parentesco, até mesmo com quem não conhecemos. Pode ser carinhoso ou usado para chamar a atenção.
Imagem gerada por IA.
9. Corgo
Abreviação rústica de "Córrego". Já que temos tantos pela cidade e incrivelmente sempre tem algum carro caído lá dentro, precisávamos achar o nosso jeitinho de falar o nome desse lugar. Ainda existe uma variação, quando o "corgo" é pequeno, ele vira corguim.
Imagem gerada por IA.
10. Amendoim OIE
Isso não é apenas uma expressão, é uma instituição francana. Trata-se de uma marca local de amendoim do saudoso Jubileu do Amendoim, extremamente tradicional na cidade, vendido em bares, mercearias e por ambulantes em quase todos os eventos da cidade. É o "snack" oficial de Franca. Se você é de Franca, você conhece o logotipo, o sabor inconfundível e o clássico grito, "Olha o amendoim, OIEE".
Arquivo GCN
