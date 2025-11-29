Franca, conhecida pela força do setor industrial, também carrega um histórico marcante no mercado da falsificação. O carro-chefe sempre foi o calçado: ao longo dos anos, a cidade registrou diversas operações policiais que fecharam bancas e depósitos usados para produzir e vender tênis e sapatos de marcas famosas - muitas delas importadas.

Mas o problema não se limita aos calçados. A falsificação se espalha para bolsas, carteiras, bebidas e outros produtos. Antes da era digital, Franca também viveu o auge da pirataria de CDs e DVDs. E, mais recentemente, ganhou notoriedade nacional pelo envolvimento em um robusto esquema de falsificação de agrotóxicos.

2- O desaparecimento de Wesley (2020)