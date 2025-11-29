Franca, conhecida pela força do setor industrial, também carrega um histórico marcante no mercado da falsificação. O carro-chefe sempre foi o calçado: ao longo dos anos, a cidade registrou diversas operações policiais que fecharam bancas e depósitos usados para produzir e vender tênis e sapatos de marcas famosas - muitas delas importadas.
Mas o problema não se limita aos calçados. A falsificação se espalha para bolsas, carteiras, bebidas e outros produtos. Antes da era digital, Franca também viveu o auge da pirataria de CDs e DVDs. E, mais recentemente, ganhou notoriedade nacional pelo envolvimento em um robusto esquema de falsificação de agrotóxicos.
2- O desaparecimento de Wesley (2020)
O desaparecimento de Wesley Pires Alves Filho, de 13 anos, completou cinco anos e continua sendo um dos casos mais misteriosos de Franca. O menino saiu de casa, no Jardim Aeroporto I, dizendo que iria ao varejão e nunca mais voltou. O drama da família foi vivido pelos moradores, principalmente após a divulgação das imagens que mostraram seus últimos passos.
3- A cidade que virou alvo da agiotagem (2023–2025)
Franca se tornou, nos últimos anos, um dos principais alvos de quadrilhas de agiotagem no interior paulista. Desde 2023, operações do Gaeco e das polícias prenderam criminosos que movimentaram mais de R$ 80 milhões em empréstimos ilegais, lavagem de dinheiro e ameaças.
4- Agiotas mortos ao cobrar dívida
A escalada da agiotagem em Franca também resultou em mortes. Pelo menos três agiotas, dois deles donos de garagens de estacionamentos, foram assassinados após tentarem cobrar dívidas, casos marcados por emboscadas, discussões e ataques registrados por câmeras.
5- Agrotóxicos, PCC e a fuga pela cisterna
Na Operação “Lavoura Limpa”, agentes do Ministério Público flagraram um dos suspeitos tentando se esconder dentro de uma cisterna de piscina para fugir do cerco policial. A quadrilha falsificava agrotóxicos e enviava cargas adulteradas até pelos Correios, espalhando produtos ilegais por vários estados do país. O esquema tinha ligação com integrantes do PCC e movimentou milhões até ser desarticulado pelo Gaeco. A cidade ainda é um dos polos de falsificação de agrotóxicos.
6- O terror do 'Ramiro da Cartucheira'
Entre 1974 e 1981, o serial killer Ramiro Matilde Siqueira, apelidado “Ramiro da Cartucheira”, aterrorizou Franca e região, cometendo dezenas de assassinatos em fazendas no interior. Ele era procurado por mais de 200 policiais e, após fuga longa, foi preso em 1981. Seus crimes chocaram pela crueldade: estupros, assassinatos e abandono de corpos - muitos moradores viveram anos com medo do nome dele. A caçada virou lenda local pela brutalidade e pela mobilização policial.
7- Pedreito flagrado 'trasando' com um muro
Na madrugada de 2007, um homem de 59 anos foi preso no Jardim Aeroporto III depois de ser flagrado mantendo ato sexual com um buraco no muro de uma casa - gesto de atentado ao pudor que chocou vizinhos. A denúncia partiu de uma vizinha, que chamou a polícia após ouvir sons e ver a cena. O acusado já tinha histórico na Justiça e foi encaminhado à delegacia, enquanto vizinhos pediam avaliação psicológica. O episódio se tornou um dos casos mais bizarros registrados em Franca.
8- Casal detiro por fazer sexo sobre lápide em cemitério
Em 2006, dois homens na faixa dos 50 anos foram detidos no cemitério municipal após serem vistos nus sobre uma lápide, numa tarde tranquila de visita. A ação foi classificada como atentado ao pudor, e funcionários que encontraram o casal chamaram a polícia. O caso levantou polêmica e discussão sobre respeito aos espaços públicos e ao “descanso eterno” daqueles ali sepultados. A notícia repercutiu na cidade e provocou questionamentos da comunidade sobre moralidade e convivência em locais sensíveis.
9- Elize Matsunaga na cidade
Ex-detenta condenada por matar e esquartejar o marido, Elize Matsunaga decidiu reiniciar a vida em Franca após deixar a prisão em 2025. A informação foi confirmada com exclusividade pelo GCN que flagrou uma das assassinas mais conhecidas do Brasil saindo do fórum da cidade, na avenida Presidente Vargas. Atualmente ela vive em um apartamento na zona sul da cidade.
10- Gótico tenta roubar caixão para usar como cama
Em 2006, um jovem de 23 anos, com visual gótico, invadiu um cemitério da cidade com a intenção de furtar um caixão - afirmou que queria usá-lo como cama. Ele arrombou sepulturas, tentou abrir um caixão e retirar a ossada, mas foi surpreendido por uma denúncia anônima e fugiu, abandonando o caixão na rua. Acusado de vilipêndio de cadáver e furto, o homem admitiu o crime, dizendo que sempre teve “o sonho” de dormir em um caixão. O caso entrou para a galeria de ocorrências mais inusitadas da cidade.
11- Mulher engasga, engole um garfo e vai para no hospital
Em 26 de junho de 2007, uma dona de casa no Parque Continental, ao empurrar um pedaço de carne com o cabo de um garfo plástico para desengasgar-se, acabou engolindo o garfo. A tentativa foi para salvar sua vida - e, de fato, ela sobreviveu, mas precisou ser internada e passar por cirurgia na Santa Casa. Mesmo com o susto, o desfecho foi de alívio: ela se recuperou.
12- Ladrão foge da polícia a cavalo
Em 2007, um ladrão, após furtar um supermercado, escapou da polícia de um jeito surpreendente: montou em um cavalo e deixou as viaturas para trás. Apesar de não ter conseguido levar o produto do furto, a fuga causou espanto na população e virou manchete local. A ousadia e o improviso da fuga chamaram atenção das autoridades e da imprensa, além de gerar pânico entre moradores ilhados pela rapidez do criminoso. Desde então, a história é lembrada como uma das fugas mais curiosas já registradas em Franca.
