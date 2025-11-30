Franca registra 104.080 trabalhadores formais, representando o total de vínculos ativos na cidade, o que mostra a dimensão do mercado de trabalho local.
Marcelo Camargo/Agência Brasil
2- Quantos desses estão no setor de Serviços?
O setor de Serviços emprega 43.181 pessoas, sendo o maior segmento em volume de mão de obra, o que reforça sua relevância na economia francana.
Divulgação/Prefeitura de Franca
3- Quantos integram o Comércio francano?
O Comércio soma 29.210 trabalhadores, sendo o segundo maior setor em volume de empregos na cidade, o que representa a força do varejo local.
Wilker Maia/Acif
4- O setor de Construções conta com quantos trabalhadores?
A Construção reúne 2.735 trabalhadores, figurando entre os menores setores em número de vínculos, o que evidencia sua participação mais enxuta no mercado.
Divulgação/Prefeitura de Franca
5- A Indústria tem quantos trabalhadores formais?
A Indústria emprega 27.909 pessoas, consolidando-se como um dos pilares econômicos de Franca, o que reflete o peso do setor produtivo local.
Divulgação/Prefeitura de Franca
6- Na área de Agropecuária, qual o número de trabalhadores?
A Agropecuária tem 1.045 trabalhadores, sendo o menor contingente entre os segmentos formais, o que demonstra sua atuação mais restrita na cidade.
Divulgação/Prefeitura de Franca
7- Qual a área que mais contrata em Franca?
A área mais contratada é Serviços, com destaque para funções ligadas à Saúde Humana, o que aponta maior demanda nesse segmento.
Divulgação/Prefeitura de Franca
8- Qual a área que mais demite em Franca?
A área mais demitida também é Serviços, especialmente em Atividades Administrativas e Serviços Complementares, o que indica maior rotatividade nessas funções.
Divulgação/Prefeitura de Franca
9- Qual faixa etária mais é contratada mensalmente na cidade?
A faixa etária mais contratada é de 18 a 24 anos, liderando as admissões mensais na cidade, o que mostra maior abertura para trabalhadores mais jovens.
Divulgação/Prefeitura de Franca
10- Qual é mais demitida mensalmente?
A faixa mais demitida é de 18 a 24 anos, em disputa próxima com o grupo de 30 a 39 anos.
Divulgação/Prefeitura de Franca
11- Qual grau de formação é mais admitido mensalmente em Franca?
A formação mais admitida é Ensino Médio Completo, predominando entre os novos contratados de Franca, o que reforça o perfil educacional exigido pelo mercado.
Divulgação/Prefeitura de Franca
