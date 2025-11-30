30 de novembro de 2025
MERCADO DE TRABALHO

Qual a área que mais demite em Franca? CONFIRA!

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação

Franca registra 104.080 trabalhadores formais, representando o total de vínculos ativos na cidade, o que mostra a dimensão do mercado de trabalho local.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

2- Quantos desses estão no setor de Serviços? 

O setor de Serviços emprega 43.181 pessoas, sendo o maior segmento em volume de mão de obra, o que reforça sua relevância na economia francana.

Divulgação/Prefeitura de Franca

3- Quantos integram o Comércio francano? 

O Comércio soma 29.210 trabalhadores, sendo o segundo maior setor em volume de empregos na cidade, o que representa a força do varejo local.

Wilker Maia/Acif

4- O setor de Construções conta com quantos trabalhadores? 

A Construção reúne 2.735 trabalhadores, figurando entre os menores setores em número de vínculos, o que evidencia sua participação mais enxuta no mercado.

Divulgação/Prefeitura de Franca

5- A Indústria tem quantos trabalhadores formais? 

A Indústria emprega 27.909 pessoas, consolidando-se como um dos pilares econômicos de Franca, o que reflete o peso do setor produtivo local.

Divulgação/Prefeitura de Franca

6- Na área de Agropecuária, qual o número de trabalhadores? 

A Agropecuária tem 1.045 trabalhadores, sendo o menor contingente entre os segmentos formais, o que demonstra sua atuação mais restrita na cidade.

Divulgação/Prefeitura de Franca

7- Qual a área que mais contrata em Franca? 

A área mais contratada é Serviços, com destaque para funções ligadas à Saúde Humana, o que aponta maior demanda nesse segmento.

Divulgação/Prefeitura de Franca

8- Qual a área que mais demite em Franca? 

A área mais demitida também é Serviços, especialmente em Atividades Administrativas e Serviços Complementares, o que indica maior rotatividade nessas funções.

Divulgação/Prefeitura de Franca

9- Qual faixa etária mais é contratada mensalmente na cidade? 

A faixa etária mais contratada é de 18 a 24 anos, liderando as admissões mensais na cidade, o que mostra maior abertura para trabalhadores mais jovens.

Divulgação/Prefeitura de Franca

10- Qual é mais demitida mensalmente? 

A faixa mais demitida é de 18 a 24 anos, em disputa próxima com o grupo de 30 a 39 anos.

Divulgação/Prefeitura de Franca

11- Qual grau de formação é mais admitido mensalmente em Franca? 

A formação mais admitida é Ensino Médio Completo, predominando entre os novos contratados de Franca, o que reforça o perfil educacional exigido pelo mercado.

Divulgação/Prefeitura de Franca

