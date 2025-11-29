A Santa Casa de Franca, fundada há mais de 120 anos, tem uma curiosidade arquitetônica: a planta do seu primeiro prédio foi projetada em Paris. O responsável pelo feito foi o Dr. Jonas Deocleciano Ribeiro, um médico e engenheiro militar que trouxe os conceitos europeus para a construção do hospital no interior paulista.
Divulgação/Santa Casa de Franca
2. O centenário Allan Kardec
O Hospital Psiquiátrico Allan Kardec é uma das instituições de saúde mental mais antigas do interior, operando ininterruptamente desde 1922. Ele começou pequeno e hoje é um complexo gigantesco que inclui atendimento de crianças a adultos, incluindo oficinas de trabalho, sendo referência nacional em tratamento humanizado. Recentemente foi inaugurado na sede da unidade um novo Centro de Referência do Autismo, aumentando ainda mais o atendimento da unidade.
Divulgação/Fundação Allan Kardec
3. Hospital do Câncer: nascido da filantropia local
O Hospital do Câncer de Franca nasceu em 2002 do esforço direto de empresários locais, que se mobilizaram para evitar que pacientes precisassem viajar para Barretos ou Ribeirão Preto. Hoje, atende mais de 1.500 pacientes por mês.
Divulgação/Santa Casa de Franca
4. Destaque em diagnóstico e tratamento do AVC
O Grupo Santa Casa de Franca e o Hospital São Joaquim Unimed receberam o certificado internacional Angels Awards Diamond pelo trabalho realizado com pacientes diagnosticados com AVC (Acidente Vascular Cerebral). A premiação é concedida aos hospitais que cumprem os protocolos específicos de atendimento a pacientes de AVC nos primeiros 60 minutos, podendo salvar vidas e diminuir os riscos de sequelas. Franca também deu início ao "Programa Cidade Angels". A iniciativa capacita alunos dos terceiros anos da rede municipal para identificar os sinais de um AVC.
Divulgação/Santa Casa de Franca
5. Medicina Unifran: já teve nota máxima no MEC
O curso de medicina da Unifran já alcançou um feito histórico ao receber Nota 5 (máxima) no conceito do MEC, chegando a ser apontado em rankings (como o da Folha e avaliações do INEP em anos específicos) como um dos melhores cursos privados do Brasil. A universidade mantém convênios internacionais, incluindo dupla titulação e pesquisas com a Universidade de Salamanca, na Espanha.
Divulgação/Prefeitura de Franca
6. O "primeiro cemitério" e a saúde pública
Uma curiosidade sanitária antiga: o local onde hoje fica a fonte luminosa da Praça Barão (marco zero da cidade) foi, até meados do século XIX, a igreja matriz e, nos fundos dela, o cemitério. Por questões de higiene e saúde pública, o cemitério foi transferido, marcando o início da urbanização sanitária de Franca.
Divulgação/Prefeitura de Franca
7. UBS Dr. Saul Luiz Cavalcante
Recentemente, a cidade homenageou o pioneiro no setor de radiologia, Dr. Saul Luiz Cavalcante, dando seu nome a uma nova UBS, no Jardim Paraty. A curiosidade é a fama do médico: conhecido por sua extrema humildade e atendimento humanizado, ele era um exemplo local do médico que "não tinha pressa", um perfil que a rede pública tenta resgatar como programa Saúde da Família.
Divulgação/Prefeitura de Franca
8. A casa do médico tombada
O imóvel do Dr. Antônio Peixe, na Rua Campos Salles, é um patrimônio histórico tombado da cidade. Ele representa a "era de ouro" dos médicos de família em Franca, servindo como memória física da arquitetura e do consultório doméstico, que era comum no início do século XX.
Divulgação/Prefeitura de Franca
9. Fundação Judas Iscariotes
O que começou como um Centro Espírita em 1935 tornou-se a Fundação Judas Iscariotes em 1962. Hoje, é um braço vital da saúde pública municipal, administrando o "Lar de Ofélia" e diversas residências terapêuticas, misturando assistência social com cuidados médicos de longa permanência.
Divulgação/Fundação Judas Iscariotes
10. Polo regional para 21 cidades
Os serviços médicos de Franca não atendem apenas os francanos. A cidade é a sede da DRS-VIII (Departamento Regional de Saúde), sendo a referência de alta complexidade para 21 municípios vizinhos. Isso significa uma população flutuante de mais de 650.000 pessoas que podem depender dos leitos de UTI da cidade.
Divulgação/Prefeitura de Franca
11. O tamanho da rede pública
Para suportar a demanda, Franca opera uma estrutura massiva com: 2 UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24h, 2 Prontos-Socorros municipais, sendo um infantil e outro adulto, Santa Casa, além de um novo NGA e um Hospital Estadual sendo finalizados. A cidade ainda conta com mais de 16 UBSs espalhadas pelos bairros e mais 3 em contrução. A cidade ainda conta com uma grande rede de atendimentos para outras especialidades, como saúde mental, câncer, coração, diabetes, oftalmologia, por exemplo. Na parte particular, a cidade conta com mais dois hospitais. É uma das maiores redes de atenção básica proporcionalmente à população no interior do estado.
Arquivo GCN
