Divulgação/Prefeitura de Franca

11. O tamanho da rede pública

Para suportar a demanda, Franca opera uma estrutura massiva com: 2 UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24h, 2 Prontos-Socorros municipais, sendo um infantil e outro adulto, Santa Casa, além de um novo NGA e um Hospital Estadual sendo finalizados. A cidade ainda conta com mais de 16 UBSs espalhadas pelos bairros e mais 3 em contrução. A cidade ainda conta com uma grande rede de atendimentos para outras especialidades, como saúde mental, câncer, coração, diabetes, oftalmologia, por exemplo. Na parte particular, a cidade conta com mais dois hospitais. É uma das maiores redes de atenção básica proporcionalmente à população no interior do estado.