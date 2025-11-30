Originalmente chamada de Rua Nova, a Major Claudiano surgiu na demarcação da Vila Franca do Imperador em 1824. Era uma das primeiras vias oficiais do novo núcleo urbano. Fazia parte do tabuleiro inicial que estruturou o centro de Franca.

2- Rua do Comércio

A Rua do Comércio é um dos logradouros mais antigos definidos na instalação da Vila em 1824. Ela nascia do movimento econômico que já se desenhava no arraial. Representou o primeiro eixo comercial urbano de Franca.