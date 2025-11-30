Espetáculo de luzes
A Fonte Luminosa ‘As Quatro Estações’ localizada na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro da cidade é um dos pontos de encontro mais populares da cidade. O monumento com escultura de quatro mulheres representam as estações do ano, famosa pelo espetáculo de luzes e jatos de água.
Exemplar único
O Relógio do Sol é um dos símbolos icônicos na história de Franca. É um monumento de 1886, projetado pelo francês Frei Germano d'Annecy, um religioso que morou por um pequeno período em Franca. Não se tem notícia de outro relógio solar no modelo e dimensão deste em nenhum lugar do mundo. Há um outro vertical na França, mas não é do mesmo modelo e tamanho.
Espaço público de eventos
A Concha Acústica de Franca é outro espaço público de eventos, localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro. O local é utilizado para diversas programações culturais e sociais, como shows, apresentações musicais gratuitas e eventos comunitários.
Eles defenderam os ideais
Em Franca, o "Soldado Constitucionalista" é lembrado por meio de monumentos, ruas e eventos, como o Monumento ao Soldado Constitucionalista na Praça 9 de Julho e Voluntários da Fraca. A cidade enviou mais de 700 voluntários para a Revolução Constitucionalista de 1932, e nove deles morreram defendendo os ideais paulistas.
Símbolo da indústria calçadista
O Monumento ao Sapateiro em Franca homenageia os trabalhadores da indústria de calçados da cidade e está localizado na rotatória entre as avenidas Alfredo Tozzi e dos Sapateiros, no Núcleo Alpha. A estátua, que representa um sapateiro em sua posição de trabalho, é um dos símbolos da importância da indústria calçadista para a economia local.
Artista de teatro
Quem passa pela avenida Orlando Dompieri, se depara com uma estátua de corpo inteiro de um homem. O monumento homenageia Dompieri, que foi um artista de teatro, radioator e novelista de Franca. A via é uma das movimentadas da cidade.
Igreja Matriz de Franca
A história da Igreja Matriz de Franca, Catedral Nossa Senhora da Conceição, começa com o início de sua construção em 1898. Projetada por Joaquim Mariano de Amorim Carrão, a obra inacabada celebrou sua primeira missa em 1913 e foi oficialmente inaugurada em 1926. Ela foi elevada à dignidade de Catedral em 1971.
Fonte histórica
A enigmática história da ‘Agua da Careta’ de Franca atravessa gerações ao longo dos 201 anos da cidade. O monumento era uma fonte histórica que saía de uma escultura de serpente, e sua água era cercada por lendas locais de que quem bebesse não conseguiria sair da cidade. A fonte não existe mais fisicamente, mas permanece na memória coletiva da cidade.
Símbolo da ferrovia
A "Maria Fumaça" de Franca foi uma locomotiva importante para a história da cidade, servindo a um período de auge das ferrovias na região ao transportar cargas entre Franca, e várias cidades do Estado de São Paulo e Minas Gerais. A máquina ficou por muito tempo exposta no Parque Fernando Costa. Agora um símbolo perdido.
Resistindo ao tempo
O Coreto, construído na década de 1908 na Praça Sabino Loureiro, na Estação, faz parte da história de muitos casais. Eles caminharam em volta ao monumento ao som de música e um locutor que lia bilhetinhos. A praça sofreu várias transformações, mas o Coreto sobrevive ao tempo.
