A Fonte Luminosa ‘As Quatro Estações’ localizada na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro da cidade é um dos pontos de encontro mais populares da cidade. O monumento com escultura de quatro mulheres representam as estações do ano, famosa pelo espetáculo de luzes e jatos de água.

Exemplar único

O Relógio do Sol é um dos símbolos icônicos na história de Franca. É um monumento de 1886, projetado pelo francês Frei Germano d'Annecy, um religioso que morou por um pequeno período em Franca. Não se tem notícia de outro relógio solar no modelo e dimensão deste em nenhum lugar do mundo. Há um outro vertical na França, mas não é do mesmo modelo e tamanho.