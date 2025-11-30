30 de novembro de 2025
FRANCA 201 ANOS

Monumentos históricos da cidade

Por N. Fradique | da Redação
Tempo de leitura: 3 min
Espetáculo de luzes

A Fonte Luminosa ‘As Quatro Estações’ localizada na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro da cidade é um dos pontos de encontro mais populares da cidade. O monumento com escultura de quatro mulheres representam as estações do ano, famosa pelo espetáculo de luzes e jatos de água.

Exemplar único

O Relógio do Sol é um dos símbolos icônicos na história de Franca. É um monumento de 1886, projetado pelo francês Frei Germano d'Annecy, um religioso que morou por um pequeno período em Franca. Não se tem notícia de outro relógio solar no modelo e dimensão deste em nenhum lugar do mundo. Há um outro vertical na França, mas não é do mesmo modelo e tamanho.

Espaço público de eventos

A Concha Acústica de Franca é outro espaço público de eventos, localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro. O local é utilizado para diversas programações culturais e sociais, como shows, apresentações musicais gratuitas e eventos comunitários.

Eles defenderam os ideais

Em Franca, o "Soldado Constitucionalista" é lembrado por meio de monumentos, ruas e eventos, como o Monumento ao Soldado Constitucionalista na Praça 9 de Julho e Voluntários da Fraca. A cidade enviou mais de 700 voluntários para a Revolução Constitucionalista de 1932, e nove deles morreram defendendo os ideais paulistas. 

Símbolo da indústria calçadista

O Monumento ao Sapateiro em Franca homenageia os trabalhadores da indústria de calçados da cidade e está localizado na rotatória entre as avenidas Alfredo Tozzi e dos Sapateiros, no Núcleo Alpha. A estátua, que representa um sapateiro em sua posição de trabalho, é um dos símbolos da importância da indústria calçadista para a economia local. 

Artista de teatro

Quem passa pela avenida Orlando Dompieri, se depara com uma estátua de corpo inteiro de um homem. O monumento homenageia Dompieri, que foi um artista de teatro, radioator e novelista de Franca. A via é uma das movimentadas da cidade.

Igreja Matriz de Franca

A história da Igreja Matriz de Franca, Catedral Nossa Senhora da Conceição, começa com o início de sua construção em 1898. Projetada por Joaquim Mariano de Amorim Carrão, a obra inacabada celebrou sua primeira missa em 1913 e foi oficialmente inaugurada em 1926. Ela foi elevada à dignidade de Catedral em 1971. 

Fonte histórica

A enigmática história da ‘Agua da Careta’ de Franca atravessa gerações ao longo dos 201 anos da cidade. O monumento era uma fonte histórica que saía de uma escultura de serpente, e sua água era cercada por lendas locais de que quem bebesse não conseguiria sair da cidadeA fonte não existe mais fisicamente, mas permanece na memória coletiva da cidade.

Símbolo da ferrovia

A "Maria Fumaça" de Franca foi uma locomotiva importante para a história da cidade, servindo a um período de auge das ferrovias na região ao transportar cargas entre Franca, e várias cidades do Estado de São Paulo e Minas Gerais. A máquina ficou por muito tempo exposta no Parque Fernando Costa. Agora um símbolo perdido.

Resistindo ao tempo

O Coreto, construído na década de 1908 na Praça Sabino Loureiro, na Estação, faz parte da história de muitos casais. Eles caminharam em volta ao monumento ao som de música e um locutor que lia bilhetinhos. A praça sofreu várias transformações, mas o Coreto sobrevive ao tempo.

