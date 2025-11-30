

7. Foco em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Historicamente, Franca consolidou-se como um centro de excelência em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O campus da Unesp, por exemplo, concentra-se em História, Direito, Serviço Social e Relações Internacionais, enquanto a FDF é dedicada exclusivamente ao Direito. Já a Uni-Facef tem cursos voltados para a saúde, comunicação, engenharia e mais.

8. Uni-Facef tem um instituto de pesquisa voltado à economia e sociedade local

O Uni-Facef não se limita só à graduação: em 1996 recriou o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes), em convênio com entidades de comércio, indústria e setor calçadista da região. Isso faz dele um agente relevante de estudos conjunturais em Franca - algo incomum para centros municipais menores.