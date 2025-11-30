O campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Franca tem suas raízes na Faculdade de Ciências Humanas de Franca (FCHF), criada em 1958. Essa faculdade, de caráter municipal, foi posteriormente encampada pelo Estado em 1976, integrando-se à Unesp na sua criação oficial em 1989.
Reprodução/Google
2. O Pioneirismo no Direito
A Faculdade de Direito de Franca (FDF), hoje um Centro Universitário Municipal, é uma das instituições de Direito mais antigas e tradicionais do interior paulista. Ela foi fundada em 1957, sendo a primeira escola de ensino superior de Franca, anterior até mesmo à FCHF (atual Unesp). Atualmente a instituição conta com cerca de 1.500 alunos.
Reprodução/Faculdade de Direito de Franca
3. Pepe Mujica e o Ginásio Lotado da Unesp
Em 15 de agosto de 2016, o ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, esteve em Franca para proferir a conferência magna da 14ª Semana de Relações Internacionais da Unesp (Universidade Estadual Paulista). Na época, o então presidente Michel Temer foi duramente vaiado pelos alunos que acompanharam a palestra de Mujica. Temer não estava presente, mas foi lembrado pelos alunos sem nenhum carinho.
Reprodução/Redes Sociais
4. A Presença da Unifran e seu alcance nacional
A Universidade de Franca (Unifran), fundada em 1970, é uma das maiores instituições privadas da região e hoje pertence ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional. Seu impacto se estende nacionalmente por meio de cursos de EAD e pela excelência reconhecida, como nas áreas de Saúde e Engenharias. Segundo dados do Quero Bolsa, a Unifran conta com 54 mil alunos, fazendo dela a maior faculdade de Franca.
Reprodução/Unifran
5. Cursos de destaque nacional na Unesp
O campus da Unesp de Franca é renomado pela qualidade de seus cursos de graduação em Direito, História, Relações Internacionais e Serviço Social, que figuram frequentemente entre os melhores do país, atraindo estudantes de diversas partes do Brasil. Segundo dados da própria faculdade, em 2024 estimava-se que o contingente de alunos passava da casa dos dos 2.000.
Reprodução/ Universidade Estadual Paulista
6. Grandes eventos universitários
A Fepro / “Mochilão” (feira das profissões) da Unifran reúne milhares de visitantes (16 mil em 2024), mostrando a capacidade de mobilização do campus para eventos de grande público. A feira atrai jovens que estão no último ano do ensino médio e prestes a ingressar na faculdade.
Arquivo/GCN
7. Foco em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Historicamente, Franca consolidou-se como um centro de excelência em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O campus da Unesp, por exemplo, concentra-se em História, Direito, Serviço Social e Relações Internacionais, enquanto a FDF é dedicada exclusivamente ao Direito. Já a Uni-Facef tem cursos voltados para a saúde, comunicação, engenharia e mais.
8. Uni-Facef tem um instituto de pesquisa voltado à economia e sociedade local
O Uni-Facef não se limita só à graduação: em 1996 recriou o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes), em convênio com entidades de comércio, indústria e setor calçadista da região. Isso faz dele um agente relevante de estudos conjunturais em Franca - algo incomum para centros municipais menores.
9. FDF tem tradição e qualidade reconhecida: selo OAB Recomenda
A Faculdade de Direito de Franca já foi destaque nacional - em 2018, por exemplo, ela foi avaliada entre os cursos de Direito com melhor desempenho no exame da ordem, recebendo o selo “OAB Recomenda”. Entre IES públicas e privadas, ela ocupou o 7º lugar no Estado de São Paulo e 49º no Brasil.
10. Unifran tem um corpo docente robusto e já formou dezenas de milhares de profissionais
Desde sua fundação (1970, tornando-se oficialmente “universidade” em 1994), a Unifran já formou mais de 35 mil profissionais. E o corpo docente é expressivo: são mais de 500 professores, com mais de 60% deles titulados como mestres ou doutores - o que sugere uma base acadêmica forte para quem busca tanto graduação quanto pós-graduação.
