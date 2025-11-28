O cantor e compositor Cristiano Araújo, 29 anos, estava em ascensão na música sertaneja na época e fez uma apresentação em Franca, especificamente na Expoagro de 2015, no dia 23 de maio. No mês seguinte, ocorreu o trágico acidente de trânsito que matou o cantor, juntamente com a sua namorada Allana Moraes, de 19 anos.
Reprodução/Redes Sociais/Nossa Noite
2- Marília Mendonça esteve pela última vez em Franca em 2018
Conhecida como a “Rainha da Sofrência”, Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais. Um dos maiores nomes do sertanejo nacional, Marília se apresentou em Franca em duas ocasiões. A primeira no ano de 2017. Em 2018 Marília voltou a Franca, ao Parque de Exposições "Fernando Costa" para a Expoagro, e deu entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi. Na época, a cantora acumulava 500 mil seguidores no Spotify.
Reprodução/Redes Sociais
3 - Anitta recebe prêmio em Franca com o cantor Gustavo Mioto
Em 2018, o palco da Expoagro Franca foi o ponto de encontro entre a cantora Anitta e o cantor Gustavo Mioto. Devido à correria em suas agendas, foi justamente na cidade - onde ambos tinham show no mesmo dia - que eles conseguiram se reunir e receber uma placa comemorativa pelo sucesso do feat “Coladinha em Mim”, gravado pelos dois artistas.
Reprodução/Redes Sociais/Gustavo Mioto
4- Ivete Sangalo desmarca show em Franca devido à gravidez
Em 2008, a cantora e rainha do axé Ivete Sangalo cancelou o show que faria em Franca devido a complicações na gravidez. À época, com apenas um mês e meio de gestação, a artista teve um sangramento e passou mal, impossibilitando sua apresentação. Mais de 20 mil pessoas aguardavam o show.
Reprodução/Comércio da Franca
5-Simone, Simaria e seus shows cancelados em Franca
Em 2024, o show de Simone Mendes foi suspenso após alegações de descumprimento contratual pela empresa responsável. O problema seria insegurança no palco. Antes, em 2018, quando Simone ainda fazia dupla com Simaria, a apresentação das irmãs foi cancelada devido às fortes chuvas que danificaram a estrutura montada no Parque de Exposições “Fernando Costa”.
Reprodução/Redes Sociais
6- Expoagro Franca ficou sem shows em quatro anos
A principal festa popular de Franca deixou de contar com shows nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2025. Em 2019, problemas na licitação e falta de tempo hábil fizeram com que a Prefeitura não realizasse a programação artística. Em 2020 e 2021, o motivo foi a pandemia de covid-19, que suspendeu eventos em todo o país. Já em 2025, novas complicações no processo licitatório mais uma vez impediram a contratação de shows.
Daniel César/GCN
7- Jorge & Mateus e sua ligação com Franca
Uma das maiores duplas da música sertaneja, Jorge & Mateus tem forte relação com o público de Franca, que tradicionalmente lota todas as apresentações dos artistas na cidade. Ao longo dos anos, a dupla acumulou passagens marcantes pela Expoagro, consolidando-se como atração de peso no evento e também fora da festa, com mais de 12 apresentações na cidade. O recorde de público mais recente aconteceu em 2023, quando Jorge & Mateus levaram uma multidão ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, em um dos shows mais comentados daquela edição. A apresentação reforçou o prestígio da dupla entre os francanos e a importância dos artistas no calendário musical da região.
Hevertom Talles/GCN
8- Festas que são a cara de Franca
Com shows de renome nacional como Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e João Bosco & Vinícius, a festa Barbecue Tour virou referência em eventos gastronômicos na região. O projeto segue em crescimento e já foi realizado em Ribeirão Preto e irá percorrer outras cidades da região. A festa nasceu em Franca.
Já a Segunda Feliz, da Morada du Capiau, é um dos eventos mais animados das noites de segunda-feira em Franca. Com música ao vivo, ambiente descontraído e público fiel, a casa se tornou ponto de encontro para começar a semana em clima de festa. A programação especial atrai moradores de toda a região e é reconhecida no cenário nacional da cultural da música caipira.
Reprodução
9- Expoagro já teve shows de rock
A 32ª Expoagro de Franca, realizada em 1998, ficou marcada pela diversidade musical e pela presença de grandes nomes do rock brasileiro. O evento trouxe ao palco artistas como Capital Inicial, com Dinho Ouro Preto; Rita Lee; e Zé Ramalho, oferecendo ao público uma verdadeira mistura de ritmos. Os ingressos eram vendidos a R$ 4,00. A programação também contou com o sertanejo de raiz da dupla Rionegro & Solimões, reforçando o caráter eclético daquela edição histórica da feira.
Parque de Exposições 'Fernando Costa' - Reprodução/Prefeitura de Franca
10- Cantor Roberto Carlos em Franca no ano de 2013
Após nove anos desde a última apresentação, o cantor Roberto Carlos retornou a Franca em setembro de 2013. Entre as canções mais esperadas pelos fãs na época, eram Emoções, Detalhes, Proposta, Como é grande meu amor por você, Lady Laura, entre outras. O artista também já fez show no início da carreira no Clube dos Bagres, no auge do espaço.
Valdes Rodrigues e Roberto Carlos, nos anos 1960, no Clube dos Bagres | Reprodução
