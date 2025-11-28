8- Festas que são a cara de Franca

Com shows de renome nacional como Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e João Bosco & Vinícius, a festa Barbecue Tour virou referência em eventos gastronômicos na região. O projeto segue em crescimento e já foi realizado em Ribeirão Preto e irá percorrer outras cidades da região. A festa nasceu em Franca.

Já a Segunda Feliz, da Morada du Capiau, é um dos eventos mais animados das noites de segunda-feira em Franca. Com música ao vivo, ambiente descontraído e público fiel, a casa se tornou ponto de encontro para começar a semana em clima de festa. A programação especial atrai moradores de toda a região e é reconhecida no cenário nacional da cultural da música caipira.