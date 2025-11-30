O Bar do Tissá, em funcionamento há mais de 60 anos no bairro Vila Formosa, é famoso na região por uma tradição única: a eleição anual do "Cliente Mais Chato".
Reprodução/Google Maps
2. Clube dos Bagres: Berço do Basquete e Catalisador Cultural
Fundado em 4 de setembro de 1953, o Clube dos Bagres não era só lazer. Ele foi criado por pais e ex-jogadores para dar estrutura ao nascente time de basquete, sendo o local onde a equipe conquistou seu primeiro título estadual. Além disso, o espaço recebeu grandes da música brasileira como o rei Roberto Carlos e Alceu Valença.
Reprodução/Arquivo Museu Histórico Municipal de Franca - José Chiachiri
3. A Decadência e o Tombamento do Bagres
Após o auge, o Clube dos Bagres (que chegou a ter mais de 3.000 sócios e três unidades nas décadas de 80 e 90) entrou em decadência. Seu ginásio histórico foi abandonado e, mais recentemente (novembro de 2023), teve parte do telhado desabado.
Reprodução/Hevertom Talles/GCN
4. O surgimento do nome
O nome "Clube dos Bagres" se deve à fundação da associação em 4 de setembro de 1953, uma iniciativa de pais de alunos e antigos jogadores de basquete, e ao nome do ribeirão dos Bagres que atravessa a cidade de Franca, onde a sede foi construída. O nome é uma referência à localidade do ribeirão, e a associação se tornou um importante centro social e esportivo.
Reprodução/Arquivo Museu Histórico Municipal de Franca - José Chiachiri
5. A Arquitetura do Ginásio do Bagres
O ginásio do Clube dos Bagres, que foi o palco inicial do basquete local, foi projetado pelo renomado engenheiro e arquiteto Ícaro de Castro Mello, uma figura importante na arquitetura esportiva brasileira e o responsável pelo projeto do estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Reprodução/Google
6. Brewpubs e a Verticalização da Cerveja
A cena cervejeira artesanal de Franca é única no interior paulista. Muitos estabelecimentos funcionam como brewpubs (bares que vendem a cerveja que produzem no local), criando uma verticalização que liga a produção industrial ao consumo imediato.
Reprodução/ACIF
7. Clube Castelinho
O Clube Castelinho de Franca, fundado em 13 de maio de 1909 e com mais de 115 anos de história, possui uma identidade curiosa: apesar de ser "o clube do coração" da cidade e um dos maiores complexos esportivos regionais (com mais de 20 quadras e 5 piscinas), sua denominação oficial é a Associação dos Empregados do Comércio de Franca (AEC).
Hevertom Talles/GCN
8. O Status de Cronista
O site Nossa Noite consolidou-se como o cronista social e o maior arquivo fotográfico das festas, baladas, formaturas e eventos sociais de Franca, registrando a história e a evolução do lazer na cidade, incluindo a passagem de bandas nacionais.
Reprodução/Google
9. Ponto de encontro histórico
O bar Picanha na Tábua, um dos mais tradicionais de Franca na Avenida Champagnat, com mais de três décadas de história, já foi palco de uma "canja" de uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil, Bruno & Marrone.
Reprodução/Trip Advisor
10. Berço de artistas
O renomado guitarrista de Jazz e Bossa Nova, Diego Figueiredo (nascido em Franca e com carreira internacional), também deu seus primeiros passos musicais em um dos palcos do tradicional bar Picanha na Tábua.
Reprodução/Sesc Franca
