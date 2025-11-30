

4. O surgimento do nome

O nome "Clube dos Bagres" se deve à fundação da associação em 4 de setembro de 1953, uma iniciativa de pais de alunos e antigos jogadores de basquete, e ao nome do ribeirão dos Bagres que atravessa a cidade de Franca, onde a sede foi construída. O nome é uma referência à localidade do ribeirão, e a associação se tornou um importante centro social e esportivo.

