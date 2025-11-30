Franca se destaca no cenário nacional, ocupando a 5ª posição no Brasil em volume de pedidos enviados pelos Correios.
Reprodução/Correios
2. Movimentação milionária
O setor de comércio eletrônico na cidade está em plena ascensão, com a expectativa de movimentar cerca de R$ 630 milhões em 2025.
Reprodução/Expoecomm
3. Aceleração pós-pandemia
As vendas online tiveram um crescimento acelerado no período pós-pandemia, registrando um salto de aproximadamente 150%.
Imagem gerada por inteligência artificial
4. Mais de 12 mil empresas online
Cerca de 21% das empresas locais – o que representa mais de 12,8 mil negócios – já realizam vendas pela internet, evidenciando uma forte adesão ao digital.
Reprodução/Google Images
5. Transformação da tradição
O sucesso no e-commerce é uma evolução da tradição de Franca como polo calçadista. Muitos empresários calçadistas migraram ou expandiram seus negócios para o digital, utilizando a qualidade do produto local como diferencial. Hoje, com o advento do dropshipping, todo micro empresario pode fazer proveito das vendas online na cidade.
Reprodução/Google
6. Surgimento de plataformas Locais
O ecossistema digital gerou empresas especializadas, como a Irroba, uma plataforma de criação de lojas virtuais que nasceu na cidade em 1997, antes da grande explosão do e-commerce.
Reprodução/Irroba
7. Vendas de outras categorias
Apesar do destaque dos calçados, o crescimento do e-commerce em Franca também se deu em outros segmentos. Houve, por exemplo, um crescimento de mais de 117% nas compras de alimentos e bebidas em 2022 (primeiro trimestre).
Reprodução/Google
8. Evento próprio e de referência
A cidade sedia a ExpoEcomm, um evento que se consolidou como reflexo da transformação digital local, reunindo especialistas, palestrantes e lojistas para troca de experiências e conhecimento.
Reprodução/Expoecomm
9. Inovação em logística e tecnologia
O setor é impulsionado pelo investimento contínuo dos empresários locais em tecnologia e logística, essenciais para atender à alta demanda nacional de forma rápida e eficiente. O método do Fullfillment, por explo, permite que o vendedor entregue suas mercadorias com mais agilidade, se adiantando no processo.
Imagem gerada por inteligência artificial
10. Referências municipais
O sucesso do e-commerce francano é personificado em histórias como a de Bruno Maciel, um ex-mecânico da cidade que se tornou uma das principais referências em vendas online no Brasil, hoje um dos embaixadores do Mercado Livre.
Arquivo/GCN
11. Crescimento exponencial
Franca se tornou uma das primeiras cidades a sediar um projeto de expansão focado no segmento de Moda & Fashion do Mercado Livre (o maior marketplace da América Latina), em parceria com a Universidade Marketplaces.
Reprodução/Mercado Livre
