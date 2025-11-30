

5. Transformação da tradição

O sucesso no e-commerce é uma evolução da tradição de Franca como polo calçadista. Muitos empresários calçadistas migraram ou expandiram seus negócios para o digital, utilizando a qualidade do produto local como diferencial. Hoje, com o advento do dropshipping, todo micro empresario pode fazer proveito das vendas online na cidade.

Reprodução/Google