Do calçado à potência digital; veja 10 fatos sobre o e-commerce

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
E-Commerce é um dos setores mais proeminentes de Franca
E-Commerce é um dos setores mais proeminentes de Franca

 Franca se destaca no cenário nacional, ocupando a 5ª posição no Brasil em volume de pedidos enviados pelos Correios.

Reprodução/Correios


2.  Movimentação milionária

O setor de comércio eletrônico na cidade está em plena ascensão, com a expectativa de movimentar cerca de R$ 630 milhões em 2025.

Reprodução/Expoecomm


3.  Aceleração pós-pandemia

As vendas online tiveram um crescimento acelerado no período pós-pandemia, registrando um salto de aproximadamente 150%.

Imagem gerada por inteligência artificial


4. Mais de 12 mil empresas online

Cerca de 21% das empresas locais – o que representa mais de 12,8 mil negócios – já realizam vendas pela internet, evidenciando uma forte adesão ao digital.

Reprodução/Google Images


5.  Transformação da tradição

O sucesso no e-commerce é uma evolução da tradição de Franca como polo calçadista. Muitos empresários calçadistas migraram ou expandiram seus negócios para o digital, utilizando a qualidade do produto local como diferencial. Hoje, com o advento do dropshipping, todo micro empresario pode fazer proveito das vendas online na cidade.

Reprodução/Google


6.  Surgimento de plataformas Locais

O ecossistema digital gerou empresas especializadas, como a Irroba, uma plataforma de criação de lojas virtuais que nasceu na cidade em 1997, antes da grande explosão do e-commerce.

Reprodução/Irroba


7.  Vendas de outras categorias

Apesar do destaque dos calçados, o crescimento do e-commerce em Franca também se deu em outros segmentos. Houve, por exemplo, um crescimento de mais de 117% nas compras de alimentos e bebidas em 2022 (primeiro trimestre).

Reprodução/Google


8.  Evento próprio e de referência

A cidade sedia a ExpoEcomm, um evento que se consolidou como reflexo da transformação digital local, reunindo especialistas, palestrantes e lojistas para troca de experiências e conhecimento.

Reprodução/Expoecomm


9.  Inovação em logística e tecnologia

O setor é impulsionado pelo investimento contínuo dos empresários locais em tecnologia e logística, essenciais para atender à alta demanda nacional de forma rápida e eficiente. O método do Fullfillment, por explo, permite que o vendedor entregue suas mercadorias com mais agilidade, se adiantando no processo.

Imagem gerada por inteligência artificial


10. Referências municipais

O sucesso do e-commerce francano é personificado em histórias como a de Bruno Maciel, um ex-mecânico da cidade que se tornou uma das principais referências em vendas online no Brasil, hoje um dos embaixadores do Mercado Livre.

Arquivo/GCN


11. Crescimento exponencial  

Franca se tornou uma das primeiras cidades a sediar um projeto de expansão focado no segmento de Moda & Fashion do Mercado Livre (o maior marketplace da América Latina), em parceria com a Universidade Marketplaces.

Reprodução/Mercado Livre

