Parada de Natal com canções e personagens típicos, brincadeiras e o resgate do Bom Velhinho. Com o tema ‘Encantos de Natal’, a chegada do Papai Noel a Franca promete envolver o público com a magia da época de forma lúdica e divertida. O evento é promovido pela ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e vai acontecer na sexta-feira do dia 28 de novembro, a partir das 18h30, na Praça Central, em frente a Concha Acústica. A data é marcada pelo feriado do aniversário da cidade e pela Black Friday, quando o comércio atuará até às 22h.
“Preparamos um evento à altura da memória afetiva que a chegada do Papai Noel tem construído ao longo desses mais de 20 anos”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “Vamos proporcionar muitas brincadeiras, música e momentos de diversão em família, além de uma novidade: neste ano, a Casa do Papai Noel será instalada em um novo local, próximo à Concha Acústica, um dos cartões postais da Praça Nossa Senhora da Conceição”, diz.
A Chegada do Papai Noel ACIF conta com a parceria da Unimed Franca, Sicoob Credimogiana, Algar, Doce & Festa, Ranigami Brinquedos e Distribuidora e Grupo Aliança BYD.
Atividades
O evento será iniciado com recreação para o público a fim de que seja resolvido o mistério do sumiço do Papai Noel. Para isso, as crianças contarão com o suporte do detetive Lupin e seus ajudantes.
“Será um evento interativo, com o telão, em que público vai resolvendo as missões que irão desbloquear o segredo para libertar o Papai Noel”, antecipa Fernando.
Ao final do resgate, o Papai Noel chegará de uma forma inusitada para o recebimento da chave da cidade e participação da Parada de Natal, que vai contar com banda marcial e a tradicional caminhada do personagem até sua casa, onde atenderá ao público recebendo cartas e tirando fotos.
Horário de atendimento da Casa do Papai Noel
Em novembro, a Casa do Papai Noel ACIF funcionará nos dias 28 – após a chegada – e no dia 29, sábado, das 9h às 15h. As atividades serão retomadas no dia 1º e seguem até 24 de dezembro, véspera de Natal, da seguinte forma:
- De domingo a sexta-feira: das 16h às 22h.
- Aos sábados: das 9h às 15h.
A exceção fica para a quarta-feira do dia 24, quando o espaço atenderá das 9h às 15h.
Serviço
Chegada do Papai Noel – ACIF
Data: 28/11/25
Horário: a partir das 18h30
Local: Praça Nossa Senhora da Conceição – em frente a Concha Acústica
Realização: ACIF – Associação do Comércio e Indústria de Franca
Apoio: Unimed Franca, Sicoob Credimogiana, Algar, Doce & Festa Distribuidora e Grupo Aliança BYD.
