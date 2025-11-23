Amigo de todas as horas, com um coração generoso e sempre pronto para ajudar o próximo, Samuel Freitas se destaca pelo comprometimento e maestria em tudo o que faz. Ele dirige, ao lado da esposa, o tradicional Grupo Med Clin. No dia 25 de novembro, ele comemora seu aniversário, que será celebrado ao lado de sua amada esposa, Noedi Martins de Freitas. Receba meu abraço cheio de carinho! Parabéns e muita saúde, grande Samuca!

Caminhada

No dia 30 de novembro, domingo, ocorre a 8ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil. O evento será realizado simultaneamente em diversas cidades do Brasil e no exterior. Em Franca, a concentração acontece na Av. Presidente Vargas, esquina com a Rua Cruz e Sousa, às 8h30. Todos são bem-vindos! Traga sua família, amigos, vizinhos e até seu pet para juntos lutarmos por essa causa tão importante. Se possível, use uma peça de roupa laranja ou branca e traga sua garrafinha de água. Na foto, Dora Bittar, uma voz forte no combate à violência contra mulheres, aparece ao lado da coordenadora do grupo, Eliane Querino, e Janisse Mahalem.