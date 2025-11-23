Com alegria, participei da celebração dos 70 anos da querida Fátima Olivieri, realizada no dia 15 de novembro no Centro Médico de Franca. Ao lado de seu amado marido, Flávio Mello, e da família, incluindo os filhos, nora e genro, Wilson Mello e Maria Fernanda, Flávia Mello e Walter Rezende, além dos netos Luiza, Felipe Oliveira, Isabella, Felipe, Letícia e a pequena Liz Diniz, a noite foi de muita emoção. Infelizmente, o neto tão querido, Gabriel, não pôde comparecer, pois tinha a prova do Enem no dia seguinte em São Paulo. Fotos: Netto Fotografias
Amigos
A aniversariante é muito querida por todos, e grandes amigos fizeram questão de participar da noite, que foi cuidadosamente planejada em cada detalhe pela filha Flávia, com a assessoria do Prefácio Cerimonial. O buffet, assinado pelo Empório, encantou todos os paladares. A decoração ficou por conta de Célia Mazza, e a animação foi garantida pela excelente banda Unidade 2, de Ribeirão Preto, que manteve a pista de dança lotada do início ao fim.
Na foto, algumas das amigas presentes: Maria Paula Bittar, Maria Helena Bagueira, Teresa Cristina Bittar, Patrícia Pucci e Juliana Bittar Archetti. Sempre lindas e queridas!
Queridas
Elas também fizeram questão de abraçar a aniversariante com muito amor e carinho. Amigas da família há muitos anos, participaram desta celebração repleta de alegria e emoção. Renata Aquilino, Luciana e Roberta Couto Rosa esbanjaram alegria e beleza. Adorei estar com vocês. Foi maravilhoso!
Casal
O casal Gaby Jacintho Lima e Flavio André Vinhola fez questão de abraçar a grande homenageada da noite, Fátima Olivieri. Com simpatia e perfeita sintonia, eles se divertiram entre amigos. Adorei te ver, Gaby!
Fátima e Luiza
Ela veio diretamente de Belém, no Amazonas, onde participou da COP30. Sempre disposta, compartilhou suas experiências sobre os compromissos que teve por lá, destacando a importância da sustentabilidade. Participou de um painel e teve a oportunidade de conhecer a rica cultura e as comunidades locais. Voltou encantada e a tempo de abraçar sua amiga e aniversariante. Um clique especial de Fátima e Luiza Helena para a coluna deste domingo.
Samuel
Amigo de todas as horas, com um coração generoso e sempre pronto para ajudar o próximo, Samuel Freitas se destaca pelo comprometimento e maestria em tudo o que faz. Ele dirige, ao lado da esposa, o tradicional Grupo Med Clin. No dia 25 de novembro, ele comemora seu aniversário, que será celebrado ao lado de sua amada esposa, Noedi Martins de Freitas. Receba meu abraço cheio de carinho! Parabéns e muita saúde, grande Samuca!
Caminhada
No dia 30 de novembro, domingo, ocorre a 8ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil. O evento será realizado simultaneamente em diversas cidades do Brasil e no exterior. Em Franca, a concentração acontece na Av. Presidente Vargas, esquina com a Rua Cruz e Sousa, às 8h30. Todos são bem-vindos! Traga sua família, amigos, vizinhos e até seu pet para juntos lutarmos por essa causa tão importante. Se possível, use uma peça de roupa laranja ou branca e traga sua garrafinha de água. Na foto, Dora Bittar, uma voz forte no combate à violência contra mulheres, aparece ao lado da coordenadora do grupo, Eliane Querino, e Janisse Mahalem.
Prêmio Internacional
O Hospital Oftalmológico de Franca foi reconhecido com o Prêmio LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE (LAQI), uma importante honraria na América Latina que destaca instituições pela excelência operacional, eficiência gerencial e compromisso com a segurança assistencial. Este reconhecimento reafirma o hospital como referência em saúde ocular no interior de São Paulo, especialmente pelo crescimento acelerado nos últimos meses. Parte da equipe foi receber o prêmio no Panamá.
Homenagens
O fundador e médico oftalmologista Dante Baboni, junto com sua diretoria, celebra o prêmio como um símbolo de um modelo de gestão moderno, que prioriza indicadores de desempenho, protocolos de segurança e investimentos em tecnologia e capacitação profissional. Na foto, ele recebe uma homenagem pelos 50 anos da Noite EP ao lado de sua esposa, Carol Pazian Baboni, das mãos do colunista social Anderson Pinheiro.
Parabéns, Dr. Dante e equipe, vocês merecessem todas as homenagens.
Cana 40+
Amei a proposta e precisei dividir com vocês. Em-papo do mais agradáveis com Humberto Lambert e depois com Adriana Liporoni que estão organizando o Carna Sunset 40+ ao lados dos amigos Andréa Haddad, Celton Roberto, Ivan Batista e o apoio precioso de Thaís Simaro. A ideia é reunir pessoas com mais de quarenta anos, em um ambiente bonito, no caso escolheram o Espaço Olhos D’ Água que tem um belíssimo pôr do sol. Com mesas e cadeiras disponíveis, comida e bebida de qualidade e músicas dos Carnavais dos anos 80/90. O evento contará com duas bandas e promete fazer história. Será o grito de carnaval, dia 31 de janeiro, às 16h. Ingressos super limitados e informações pelo Instagram @sunsetrock.franca. Amei a ideia e o convite. Obrigada!
Assescofran
Eliane Macedo, uma das minhas grandes homenageadas nos 50 anos da Noite EP, é a presidente incansável da Assescofran. Ela tem realizado um trabalho de qualidade, estreitando laços entre a classe e promovendo benfeitorias aos associados. Eliane esteve acompanhada do esposo e de João Márcio Rodrigues da Silva, sócio do escritório Líder de Contabilidade. Ela recebeu o troféu das mãos do diretor executivo da Record Interior , Adriano Freitas. Vale destacar que a Assescofran completou 41 anos em outubro, e Eliane organizou uma festa belíssima para a ocasião. Parabéns!
Natal Iluminado
No dia 27 de novembro, teremos o já tradicional e encantador Natal Iluminado O Boticário. Um quarteirão inteiro da Rua Homero Pacheco Alves será transformado em um verdadeiro sonho natalino, tudo idealizado pelo presidente do Grupo Atram/O Boticário, Jayme Luiz Barbosa do Carmo com apoio do seu sobrinho e sucessor, João Gabriel. Os detalhes estão sendo mantidos em segredo, mas posso afirmar que todos devem estar presentes às 19h30, na Rua Homero Alves, 1506. Preparem-se para viver a magia do Natal!
Flávia
Ela trabalha com dedicação, sempre deixando sua marca de bom gosto e requinte junto às clientes do badalado ateliê Collezioni Alta Costura, ao lado da mãe, Cléo Pádua, e da irmã, Maria Olympia. Falo da querida e competente Flávia Pádua, que comemorou mais um ano de vida no dia 20 de novembro. Receba aqui meu abraço carinhoso, estendendo-o também ao seu companheiro, o fisioterapeuta Caio Zullani.
Colar de Honra
No dia 14 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizou uma Sessão Solene para homenagear a Pastoral do Menor de Franca e seu presidente, Padre Ovídio José Alves de Andrade, com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. A honraria, indicada pelo deputado estadual Teonilio Barba, foi recebida em uma noite de grande emoção, com a presença de familiares, amigos e políticos de Franca, além de representantes de pastorais de outras cidades e líderes religiosos. A homenagem é mais que merecida, reconhecendo a dedicação de Padre Ovídio à entidade ao longo de sua vida. Justa homenagem! Foto: Lukas Cardoso
Neurociência
O restaurante Saiko Nani, em Franca, foi palco de um evento exclusivo que uniu alta gastronomia e desenvolvimento humano, reunindo empresários em um ambiente sofisticado. O especialista em neurociência, Danilo Uhlemann, apresentou o treinamento "DL - Desenvolvimento e Liderança". Destaque para o depoimento emocionante de Paula Ribeiro, proprietária do Saiko Nani, que revelou como o treinamento transformou sua trajetória, trazendo leveza e autocontrole à sua liderança. Na foto, Paula na companhia de Danilo Uhlemann e Marcus Mandara.
Sucesso
Após a breve apresentação e bate-papo o chef da casa Arthur Galdino preparou um cardápio especial para os presentes. O sucesso do evento gerou alta demanda para a última imersão do ano, agendada para 05, 06 e 07 de dezembro no Hotel Comfort, com as vagas rapidamente se esgotando. Desejo sucesso e agradeço o gentil convite.
