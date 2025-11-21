Um carro capotou em um barranco na manhã desta sexta-feira, 21, no Jardim Portinari, na região Norte de Franca. Três pessoas da mesma família estavam no veículo; uma delas morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros e familiares das vítimas, a Ford EcoSport descia a rua quando perdeu o freio. Sem controle, o veículo ganhou velocidade, atravessou o cruzamento, caiu no barranco e capotou várias vezes.

A passageira — uma idosa de 78 anos — ficou presa às ferragens e morreu ainda no local, conforme constatado pelo Corpo de Bombeiros.