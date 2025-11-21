21 de novembro de 2025
ACIDENTE FATAL

Carro capota em barranco e idosa morre em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
Bombeiros durante o resgate de vítima de acidente no Jardim Portinari, em Franca
Bombeiros durante o resgate de vítima de acidente no Jardim Portinari, em Franca

Um carro capotou em um barranco na manhã desta sexta-feira, 21, no Jardim Portinari, na região Norte de Franca. Três pessoas da mesma família estavam no veículo; uma delas morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros e familiares das vítimas, a Ford EcoSport descia a rua quando perdeu o freio. Sem controle, o veículo ganhou velocidade, atravessou o cruzamento, caiu no barranco e capotou várias vezes.

A passageira — uma idosa de 78 anos — ficou presa às ferragens e morreu ainda no local, conforme constatado pelo Corpo de Bombeiros.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

A motorista e uma criança de 10 anos, que estava no banco traseiro, foram resgatadas e encaminhadas para a Santa Casa de Franca. Ambas sofreram escoriações, mas não correm risco de vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, devido ao terreno íngreme, foi necessário utilizar uma maca cesto no atendimento.

O local segue isolado para o trabalho da perícia. O carro segue no fundo do barranco.

