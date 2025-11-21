A estudante Gabriela Godói de Oliveira, de 18 anos, morreu nessa quinta-feira, 20, em Franca. Ela sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto participava de um simulado na escola onde estudava, na quarta-feira, 19.

O Colégio Pessoa confirmou ao portal GCN/Sampi que Gabriela, aluna do 3º ano do ensino médio, passou mal durante as atividades escolares e precisou ser atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A instituição acrescentou que está oferecendo todo o apoio e acompanhamento aos pais.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o colégio destacou a dedicação da estudante e lamentou profundamente sua perda. "Gabriela foi uma jovem admirável, cuja presença iluminava a convivência escolar e deixará marcas de carinho, amizade e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua dedicação aos estudos, aliada a um espírito amoroso e contagiante, deixava uma marca indelével em todos que tinham o privilégio de conviver com ela."