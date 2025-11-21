A estudante Gabriela Godói de Oliveira, de 18 anos, morreu nessa quinta-feira, 20, em Franca. Ela sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto participava de um simulado na escola onde estudava, na quarta-feira, 19.
O Colégio Pessoa confirmou ao portal GCN/Sampi que Gabriela, aluna do 3º ano do ensino médio, passou mal durante as atividades escolares e precisou ser atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A instituição acrescentou que está oferecendo todo o apoio e acompanhamento aos pais.
Em nota oficial publicada nas redes sociais, o colégio destacou a dedicação da estudante e lamentou profundamente sua perda. "Gabriela foi uma jovem admirável, cuja presença iluminava a convivência escolar e deixará marcas de carinho, amizade e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua dedicação aos estudos, aliada a um espírito amoroso e contagiante, deixava uma marca indelével em todos que tinham o privilégio de conviver com ela."
A instituição também anunciou a suspensão das atividades na próxima segunda-feira, 24. "Diante desta perda irreparável, declaramos luto oficial durante toda a próxima semana. Como forma de respeito à memória da Gabriela, de cuidado com nossos estudantes e colaboradores, e em atenção ao impacto emocional que este momento traz para toda a comunidade escolar, as atividades escolares estarão suspensas na próxima segunda-feira".
O colégio ainda se colocou à disposição dos alunos que necessitarem de apoio e desejou força à família.
Professores de Gabriela
A estudante havia escrito cartas aos professores no Dia dos Professores deste ano, e essas mensagens foram lembradas durante as homenagens. "Das coisas que a faculdade não ensina. Perder uma aluna tão querida é de quebrar o coração e deixar uma ausência inexplicável. Gabi, que teus sorrisos e tua felicidade iluminem o céu tanto quanto iluminaram nossa vida e a de todos que conviveram contigo", publicou o professor Giovani Torres.
A professora de história Monique Mendes publicou a descrição de uma de suas últimas conversas com sua aluna, na qual esta dizia que estava triste, mas não entendia o porquê. "A abracei bem forte e disse o quanto ela era especial. Gabi, sua luz e generosidade vão nos marcar para sempre! Que bom que realizou tantos sonhos nesse último ano. Vamos sentir demais a sua falta", escreveu.
"Que toda a espiritualidade, nosso Deus supremo de amor, honra e glória, possa confortar os familiares, principalmente seus pais, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar presentes com essa menina de luz que você foi", afirmou o professor Leonardo Goes.
Já o professor de artes, Robson Bastos, também prestou homenagem a Gabriela e chegou a publicar nas redes sociais um vídeo gravado por ela em seu celular: "Gabi, sua luz está entre as estrelas. Agora faz parte do meu coração. Descanse em paz".
Família e amigos
Prima de Gabriela, Izabela Lino, de 37 anos, contou que a menina tinha a capacidade de deixar tudo mais leve apenas com a presença dela. “Gabi será eternamente lembrada como uma jovem de alma rara. Doce em cada gesto, gentil em cada palavra, dedicada em tudo o que fazia.”
“Tinha um carinho profundo pela família, uma atenção especial pelos avós e uma presença que abraçava na escola, na igreja, entre os amigos. Gabi era paz. Era ternura. Era amor em forma de gente”, completou.
Izabela destacou que Gabriela era marcada pela delicadeza: nunca levantava a voz e jamais reagia com aspereza, mesmo diante das dificuldades. Ela também lembrou momentos recentes, como quando a família realizou o desejo da menina de assistir a um show do Imagine Dragons.
"Para todos que a amavam, Gabi representava pureza, sensibilidade e uma capacidade imensa de cuidar. Sua partida abre um silêncio profundo, mas também deixa uma certeza: a de que sua passagem por aqui transformou vidas, suavizou dias e espalhou amor de um jeito que permanecerá para sempre".
A reportagem buscou contato com a mãe de Gabriela, que informou não ter condições de se manifestar no momento.
Velório e sepultamento
O corpo de Gabriela será velado até as 17h desta sexta-feira, 21, no Velório Municipal de Patrocínio Paulista. Em seguida, ela será sepultada no cemitério municipal da cidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.