Veja o obituário desta sexta-feira, 21, em Franca:

Nome: José Renato Matos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Gerci Soares Siqueira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h