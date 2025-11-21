Veja o obituário desta sexta-feira, 21, em Franca:
Nome: José Renato Matos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Gerci Soares Siqueira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Francisca Cicera Silva de Santana
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Gabriela Godoi de Oliveira
Idade: 18 anos
Local do velório: Patrocínio Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 17h
