Um compressor avaliado em cerca de R$ 400 mil, furtado há aproximadamente dois meses na cidade de São Paulo, foi localizado pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 20, em um sítio na zona rural de Patrocínio Paulista. A ação ocorreu após uma denúncia recebida durante patrulhamento de rotina.
Segundo a corporação, um homem abordou uma equipe afirmando ter informações sobre o paradeiro da máquina, utilizada para perfuração de poços artesianos. De acordo com o denunciante, o equipamento estaria escondido em um sítio conhecido como São Domingos, em área rural do município.
Com base nas informações, a polícia se deslocou até a propriedade. Ao chegarem, os militares foram recebidos pelo caseiro, que autorizou a entrada da equipe e o início das buscas.
Dentro de um galpão, os policiais encontraram:
- O compressor furtado, cuja identificação confirmou tratar-se do equipamento procurado;
- Dois tratores novos, com sinais de possível irregularidade na documentação;
- Uma fábrica clandestina de sabão líquido, instalada sem autorização e sem qualquer condição sanitária adequada.
A descoberta ampliou a suspeita de que o local pudesse estar sendo utilizado para atividades ilícitas, incluindo o armazenamento de bens de origem duvidosa.
Todo o material foi apreendido, e o caseiro, conduzido ao Plantão Policial de Franca para esclarecimentos. O boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil assumirá as investigações sobre a possível participação de outras pessoas no esquema.
Os dois tratores permaneceram apreendidos para análise aprofundada da procedência. Já o compressor foi devolvido ao proprietário, que compareceu para reconhecimento e confirmação do furto ocorrido na capital.
Após prestar depoimento, o caseiro foi liberado.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações.
