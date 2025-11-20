Um compressor avaliado em cerca de R$ 400 mil, furtado há aproximadamente dois meses na cidade de São Paulo, foi localizado pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 20, em um sítio na zona rural de Patrocínio Paulista. A ação ocorreu após uma denúncia recebida durante patrulhamento de rotina.

Segundo a corporação, um homem abordou uma equipe afirmando ter informações sobre o paradeiro da máquina, utilizada para perfuração de poços artesianos. De acordo com o denunciante, o equipamento estaria escondido em um sítio conhecido como São Domingos, em área rural do município.

Com base nas informações, a polícia se deslocou até a propriedade. Ao chegarem, os militares foram recebidos pelo caseiro, que autorizou a entrada da equipe e o início das buscas.