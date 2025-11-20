O Sesi Franca Basquete venceu fora de casa nesta quinta-feira, 20, ao superar o Unifacisa pelo placar de 93 a 81, em confronto válido pela temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A partida foi disputada na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB).

Com o pivô Felício sendo protagonista na pontuação e nos rebotes, além do ala-armador Georginho liderando as assistências, o ataque manteve o ritmo mesmo sob pressão da torcida nordestina. Os comandados de Helinho Garcia venceram os dois primeiros períodos e foram para o intervalo vencendo por 50 a 37.

O Unifacisa voltou melhor do intervalo e venceu o terceiro período por 22 a 18. Essa reação foi rapidamente controlada pelos visitantes.