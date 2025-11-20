O Sesi Franca Basquete venceu fora de casa nesta quinta-feira, 20, ao superar o Unifacisa pelo placar de 93 a 81, em confronto válido pela temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A partida foi disputada na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB).
Com o pivô Felício sendo protagonista na pontuação e nos rebotes, além do ala-armador Georginho liderando as assistências, o ataque manteve o ritmo mesmo sob pressão da torcida nordestina. Os comandados de Helinho Garcia venceram os dois primeiros períodos e foram para o intervalo vencendo por 50 a 37.
O Unifacisa voltou melhor do intervalo e venceu o terceiro período por 22 a 18. Essa reação foi rapidamente controlada pelos visitantes.
A equipe paulista foi letal na linha de dois pontos, com 74% de aproveitamento, e ficou próxima da excelência nos lances livres, convertendo 23 de 26 tentativas (88%). Essa precisão contrastou com os 61% de aproveitamento do Unifacisa nos lances livres, criando uma diferença crucial no placar final: Franca 93 x 81 Unifacisa.
Felício foi o cestinha da partida com 23 pontos, acompanhado de Georginho, com 15 pontos. O ala-armador retornou à equipe após se recuperar de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Pelo lado paraibano, Jimmy — com passagem pelo Franca — anotou 18 pontos.
Com a vitória, a equipe francana está na sétima posição, com oito vitórias em 11 jogos. Já o Unifacisa venceu cinco dos dez confrontos na competição nacional.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.