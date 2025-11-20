Um caminhoneiro morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira, 20, na rodovia Anhanguera, em Guará. A colisão aconteceu por volta das 10h, quando um caminhão Mercedes-Benz 1113 bateu violentamente na traseira de uma carreta Scania que estava parada no acostamento, na alça de acesso a um posto de combustível.

Os dois veículos seguiam no sentido Norte da rodovia. A carreta estava parada, e as causas dessa parada, assim como o motivo que levou o caminhão a atingir a traseira do veículo imóvel, ainda serão investigados.

Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente. Ao chegarem ao local, encontraram o caminhoneiro preso nas ferragens da cabine. A retirada dele levou cerca de 50 minutos.