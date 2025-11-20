20 de novembro de 2025
CAMINHÃO X CARRETA

Caminhoneiro morre após colisão na Anhanguera

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Artesp
Cabine do caminhão destruída após impacto com carreta na rodovia
Cabine do caminhão destruída após impacto com carreta na rodovia

Um caminhoneiro morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira, 20, na rodovia Anhanguera, em Guará. A colisão aconteceu por volta das 10h, quando um caminhão Mercedes-Benz 1113 bateu violentamente na traseira de uma carreta Scania que estava parada no acostamento, na alça de acesso a um posto de combustível.

Os dois veículos seguiam no sentido Norte da rodovia. A carreta estava parada, e as causas dessa parada, assim como o motivo que levou o caminhão a atingir a traseira do veículo imóvel, ainda serão investigados.

Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente. Ao chegarem ao local, encontraram o caminhoneiro preso nas ferragens da cabine. A retirada dele levou cerca de 50 minutos.

Apesar dos esforços das equipes, o motorista não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.

O condutor da carreta não ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia compareceram ao local para registrar a ocorrência e coletar informações sobre o acidente.

Uma faixa da rodovia precisou ser interditada durante o atendimento, o que causou lentidão no trecho. O caso agora segue sob investigação das autoridades competentes.

