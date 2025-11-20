Um caminhoneiro morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira, 20, na rodovia Anhanguera, em Guará. A colisão aconteceu por volta das 10h, quando um caminhão Mercedes-Benz 1113 bateu violentamente na traseira de uma carreta Scania que estava parada no acostamento, na alça de acesso a um posto de combustível.
Os dois veículos seguiam no sentido Norte da rodovia. A carreta estava parada, e as causas dessa parada, assim como o motivo que levou o caminhão a atingir a traseira do veículo imóvel, ainda serão investigados.
Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente. Ao chegarem ao local, encontraram o caminhoneiro preso nas ferragens da cabine. A retirada dele levou cerca de 50 minutos.
Apesar dos esforços das equipes, o motorista não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.
O condutor da carreta não ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia compareceram ao local para registrar a ocorrência e coletar informações sobre o acidente.
Uma faixa da rodovia precisou ser interditada durante o atendimento, o que causou lentidão no trecho. O caso agora segue sob investigação das autoridades competentes.
