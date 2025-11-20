O padrasto da menina Ana Alice Santos França, de 11 anos, encontrada morta em Serrana, na região de Ribeirão Preto, prestou novo depoimento à Polícia Civil e negou qualquer participação no crime. Douglas Junior Nogueira, de 32 anos, está preso desde sábado, 15, quando foi localizado na casa da mãe dele, em Santa Rosa de Viterbo.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Melo de Lima Garcia, o suspeito aceitou voluntariamente fornecer amostras de sangue para exames de DNA. O objetivo é comparar o material genético dele com o sêmen encontrado no corpo da menina durante o atendimento médico.

Investigações continuam

A morte de Ana Alice foi inicialmente tratada como suspeita de suicídio, mas a hipótese foi descartada após médicos do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, encontrarem indícios de abuso sexual, incluindo a presença de sêmen nas partes íntimas da vítima.