O padrasto da menina Ana Alice Santos França, de 11 anos, encontrada morta em Serrana, na região de Ribeirão Preto, prestou novo depoimento à Polícia Civil e negou qualquer participação no crime. Douglas Junior Nogueira, de 32 anos, está preso desde sábado, 15, quando foi localizado na casa da mãe dele, em Santa Rosa de Viterbo.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Melo de Lima Garcia, o suspeito aceitou voluntariamente fornecer amostras de sangue para exames de DNA. O objetivo é comparar o material genético dele com o sêmen encontrado no corpo da menina durante o atendimento médico.
Investigações continuam
A morte de Ana Alice foi inicialmente tratada como suspeita de suicídio, mas a hipótese foi descartada após médicos do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, encontrarem indícios de abuso sexual, incluindo a presença de sêmen nas partes íntimas da vítima.
Com isso, o caso passou a ser investigado como estupro de vulnerável seguido de morte.
A Polícia Civil agora aguarda os laudos do IML (Instituto Médico Legal) e do IC (Instituto de Criminalística). Até o momento, não há prazo para a conclusão desses exames.
Segundo suspeito e novos depoimentos
O delegado também confirmou que existe um segundo suspeito, ainda não divulgado publicamente. Amostras de materiais desse investigado também foram coletadas para análise.
Além disso, outros familiares da criança estão sendo ouvidos para ajudar a esclarecer detalhes sobre a noite em que Ana Alice foi encontrada desacordada.
Douglas permanece preso preventivamente e segue à disposição da Justiça enquanto as investigações avançam.
