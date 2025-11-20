O carro da funcionária que foi retirada à força de dentro do próprio veículo durante um assalto na segunda-feira, 17, no Parque das Árvores, em Franca, foi recuperado. O Volkswagen T-Cross branco, avaliado em cerca de R$ 100 mil, foi encontrado em uma área rural próxima ao Jardim Aeroporto III, na região Sul da cidade.

Um morador da região viu o veículo abandonado em um ponto já conhecido por ser usado para descarte de carros roubados ou furtados. Ao se aproximar, percebeu que o automóvel estava intacto e acionou as autoridades.

Dentro do carro foram encontradas a bolsa da vítima e sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação), porém objetos de maior valor, como notebook e dinheiro, não foram localizados. O veículo passou por perícia, que constatou que não houve alterações no chassi ou no motor, e foi devolvido à proprietária.

O caso