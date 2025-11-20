O carro da funcionária que foi retirada à força de dentro do próprio veículo durante um assalto na segunda-feira, 17, no Parque das Árvores, em Franca, foi recuperado. O Volkswagen T-Cross branco, avaliado em cerca de R$ 100 mil, foi encontrado em uma área rural próxima ao Jardim Aeroporto III, na região Sul da cidade.
Um morador da região viu o veículo abandonado em um ponto já conhecido por ser usado para descarte de carros roubados ou furtados. Ao se aproximar, percebeu que o automóvel estava intacto e acionou as autoridades.
Dentro do carro foram encontradas a bolsa da vítima e sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação), porém objetos de maior valor, como notebook e dinheiro, não foram localizados. O veículo passou por perícia, que constatou que não houve alterações no chassi ou no motor, e foi devolvido à proprietária.
O caso
A funcionária vivenciou momentos de desespero no início da manhã da última segunda-feira. Ela aguardava o início do expediente estacionada em frente à empresa onde trabalha, no Parque das Árvores, quando foi surpreendida por dois homens encapuzados.
Usando moletom e capuz, os criminosos se aproximaram discretamente do T-Cross. Um deles forçou várias vezes a porta do motorista até conseguir destravá-la. Assim que abriu, puxou a vítima com violência para fora do carro. O segundo assaltante também ajudou a removê-la, enquanto ela tentava se soltar, assustada e em choque.
Após expulsarem a vítima, os criminosos fugiram rapidamente com o veículo, deixando a mulher desesperada.
A polícia segue investigando o caso para identificar e localizar os autores do crime.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.