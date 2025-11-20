Um acidente de trânsito deixou dois carros destruídos na manhã desta quinta-feira, 20, na Vila Aparecida, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Minas Gerais e Distrito Federal e foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver duas mulheres em um Chevrolet Corsa preto trafegando pela preferencial na rua Minas Gerais, quando um idoso que dirigia um Volkswagen Voyage branco pela rua Distrito Federal não respeitou a sinalização de "pare" e avançou. O veículo atingiu o Corsa.

Com o impacto, ambos os condutores perderam o controle da direção e foram projetados contra o muro de uma casa, localizada na esquina do cruzamento. As frentes dos dois carros ficaram totalmente destruídas.