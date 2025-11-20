Uma mulher de 58 anos registrou um boletim de ocorrência na noite desta quarta-feira, 19, após ser atacada por um cachorro da raça pitbull enquanto retornava do mercado. O caso ocorreu por volta das 18h, na rua Ângelo Melani, no bairro Vila Santa Cruz, em Franca.

Segundo o boletim, a mulher relatou que caminhava pela via quando o animal avançou repentinamente e atingiu sua mão. Embora não tenha sofrido ferimentos aparentes, a vítima disse que a região ficou avermelhada e dolorida. O ataque só não foi mais grave porque o dono puxou o cachorro pela corda no momento em que ele tentou morder.

A mulher afirmou ainda que não conhece o proprietário do animal, que teria se mudado há pouco tempo para um imóvel na região. O pitbull, segundo ela, é frequentemente visto sem focinheira e sem controle adequado. Essa situação, de acordo com a vítima, coloca moradores e pedestres em risco. Minutos após o ataque, crianças passaram pelo local, o que aumentou sua preocupação.